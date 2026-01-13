Hà Nội

Cận cảnh 'khuôn mặt người' 12.000 năm tuổi

Một tảng đá dựng đứng có khắc hình khuôn mặt người niên đại 12.000 năm đã được tìm thấy lần đầu tiên tại Karahantepe.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Trong khuôn khổ Dự án Khảo sát đồi đá tại Karahantepe, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhân viên từ Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy một hiện vật kỳ dị. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một tảng đá dựng hình chữ T. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Điều gây sốc các chuyên gia là ở trên khối đá dựng này còn khắc hình khuôn mặt người kỳ dị. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Khuôn mặt người này gây chú ý với các đường nét sắc sảo, hốc mắt sâu và có chiếc mũi dài. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Ước tính, tảng đá dựng hình chữ T khắc mặt người này có niên đại khoảng 12.000 năm tuổi. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát hiện này tại Karahantepe được coi là một bước ngoặt mới trong nghiên cứu Thời kỳ Đồ Đá Mới, vì đây là lần đầu tiên một khuôn mặt người được chạm khắc trên một khối đá lớn hình chữ T. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Phát hiện này không chỉ cho thấy sự thành thạo về kỹ thuật của người Thời Kỳ Đồ Đá Mới, mà còn cả hình thức tự thể hiện và khả năng tư duy trừu tượng của họ. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.
