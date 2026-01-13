Hà Nội

Thảm kịch ở nơi từng là pháo đài chiến lược của Herod Đại đế

Kho tri thức

Tọa lạc trên đỉnh núi đá nhìn xuống Biển Chết, Machaerus (Jordan) hiện lên như chứng tích quyền lực, bạo lực và bi kịch chính trị thời cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Machaerus là một trong những pháo đài chiến lược quan trọng nhất của vua Herod Đại đế. Được xây dựng cuối thế kỷ 1 TCN, pháo đài này kiểm soát tuyến giao thương và quân sự giữa Judea và vương quốc Nabatea. Ảnh: Pinterest.
Vị trí của Machaerus được lựa chọn vì khả năng phòng thủ gần như tuyệt đối. Nằm trên mỏm núi cao, ba mặt là vách đá dựng đứng, pháo đài chỉ có một lối tiếp cận hẹp, khiến việc tấn công từ bên ngoài vô cùng khó khăn. Ảnh: followinghadrianphotography.com.
Machaerus gắn liền với câu chuyện hành quyết Thánh Gioan Tẩy Giả. Theo Kinh Thánh, chính tại pháo đài này, Gioan đã bị giam cầm và xử tử theo lệnh của Herod Antipas, biến Machaerus thành địa điểm mang ý nghĩa tôn giáo đặc biệt. Ảnh: biblicalarchaeology.org.
Machaerus nhiều lần đổi chủ qua các biến động chính trị dữ dội. Sau Herod Đại đế, pháo đài lần lượt thuộc về các con ông, rồi bị cuốn vào các cuộc nổi dậy Do Thái chống La Mã trong thế kỷ 1. Ảnh: heritagedaily.com.
Pháo đài bị quân La Mã phá hủy có chủ ý. Năm 71 SCN, sau khi dập tắt cuộc khởi nghĩa Do Thái, người La Mã san phẳng Machaerus để ngăn nơi này trở thành trung tâm nổi loạn trong tương lai. Ảnh: seetheholyland.net.
Ngày nay, Machaerus là điểm giao thoa giữa lịch sử, tôn giáo và cảnh quan thiên nhiên. Từ đỉnh pháo đài, du khách có thể phóng tầm mắt ra Biển Chết, vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang mạc, vừa cảm nhận chiều sâu lịch sử hàng nghìn năm. Ảnh: wikimedia.org.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
