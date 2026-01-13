Hà Nội

HP gây sốc với PC giấu trong bàn phím tại CES 2026

Số hóa

HP gây sốc với PC giấu trong bàn phím tại CES 2026

EliteBoard G1a của HP khiến giới công nghệ bất ngờ khi nhét toàn bộ máy tính AI vào một chiếc bàn phím, thách thức khái niệm PC truyền thống.

Thiên Trang (TH)
Tại CES 2026, HP đã trình làng EliteBoard G1a, một thiết bị có ngoại hình như bàn phím nhưng thực chất là máy tính all-in-one hoàn chỉnh.
Toàn bộ phần cứng, từ chip AMD Ryzen AI 300, RAM, SSD đến quạt tản nhiệt, loa và cổng kết nối đều được tích hợp ngay dưới bàn phím.
Người dùng chỉ cần cắm EliteBoard G1a vào màn hình ngoài, tối đa hai màn hình 4K, là có thể làm việc như với một desktop thông thường. (Ảnh: XDA)
Thiết bị hỗ trợ cấu hình lên tới 64GB RAM DDR5 và 2TB SSD, đủ sức đáp ứng nhu cầu văn phòng, đa nhiệm và các tác vụ AI cơ bản.
HP nhấn mạnh khả năng AI với hiệu năng hàng chục TOPS, bắt kịp xu hướng Copilot+ PC trong môi trường doanh nghiệp.
Điểm khác biệt lớn là khả năng bảo trì, khi người dùng có thể tháo đáy máy để thay RAM, SSD, pin hay quạt tản nhiệt.
Với trọng lượng chỉ khoảng 1,5-1,7 pound và pin tích hợp dùng hơn 3 giờ, EliteBoard G1a linh hoạt hơn nhiều máy tính để bàn truyền thống.
EliteBoard G1a không chỉ là thiết bị lạ mắt, mà còn là thử nghiệm nghiêm túc của HP về tương lai PC gọn nhẹ trong hình hài… một chiếc bàn phím.
