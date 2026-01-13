Hà Nội

Penthouse hiện đại giữa lòng Hà Nội khiến báo ngoại hết lời khen ngợi

Bất động sản

Bằng cách kết nối hai căn penthouse liền kề, kiến trúc sư đã tạo nên một không gian sống liên tục, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố cho một gia đình trẻ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Khai Sơn Penthouse được thiết kế cho một gia đình trẻ bằng cách kết nối hai căn penthouse liền kề thành một không gian sống liên tục. Ảnh: Wuyhoang Studio
Dự án tạo nên một hành trình không gian theo chiều dọc, liên kết các khoảng không gian thông tầng, ban công và các khu vực sinh hoạt đa dạng thành một thể thống nhất. Ảnh: Wuyhoang Studio
Một trục giao thông trung tâm định hình bố cục, chia công trình thành hai phần: các không gian chức năng chính nằm một bên, bên còn lại mở ra tầm nhìn rộng đẹp xuống cảnh quan thành phố. Ảnh: Wuyhoang Studio
Ở hai đầu, một cầu thang thẳng và một cầu thang xoắn tạo kết nối liên tục giữa hai tầng, cho phép dòng lưu thông xuyên suốt toàn bộ công trình. Ảnh: Wuyhoang Studio
Hai khoảng thông tầng lớn được khai thác với hai chức năng khác nhau: một cho phòng khách rộng, và một cho khu vườn trong nhà kết nối với bếp, phòng ăn và phòng ngủ. Ảnh: Wuyhoang Studio
Sự kết nối theo chiều cao được nhấn mạnh qua các đường nét thẳng mạnh mẽ trong phòng khách, và những cây cao vươn lên trong khu vườn. Ảnh: Wuyhoang Studio
Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại thể hiện rõ rệt qua đường nét mạch lạc, mạnh mẽ. Ảnh: Wuyhoang Studio
Đá travertine thô mộc kết hợp cùng vật liệu kim loại tạo nên sự tương phản tinh tế nhưng nổi bật. Ảnh: Wuyhoang Studio
Khai Sơn Penthouse không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu hiện của sự cởi mở, sáng tạo và gắn kết gia đình trong một không gian sống trên cao. Ảnh: Wuyhoang Studio
Tầm nhìn bao trọn thành phố. Ảnh: Wuyhoang Studio
Phòng tắm hiện đại với view tuyệt đẹp. Ảnh: Wuyhoang Studio
