Phát hiện chấn động bàn thờ hình đầu bò cổ xưa cách nay 6.000

Kho tri thức

Phát hiện chấn động bàn thờ hình đầu bò cổ xưa cách nay 6.000

Một "Bàn thờ đầu bò" niên đại 6.000 năm được tìm thấy, nó được thiết kế theo hình đầu bò cách điệu, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Trong một cuộc khai quật khảo cổ tại Gò đất Tadım ở Elazığ, Thổ Nhĩ Kỳ, các chuyên gia đến từ Bộ Văn hóa và Du lịch, chính quyền tỉnh Elazığ tìm thấy di tích cổ xưa kỳ quái. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch, chính quyền tỉnh Elazığ.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là một bàn thờ hình đầu bò hai sừng. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch, chính quyền tỉnh Elazığ.
Bàn thờ đầu bò có kích thước 160x130 cm, có niên đại từ cuối Thời Kỳ Đồ Đồng Đá và đầu Thời Kỳ Đồ Đồng. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch, chính quyền tỉnh Elazığ.
Nó được sử dụng trong các nghi lễ tâm linh bản địa cổ xưa cách đây 6.000 năm trước. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch, chính quyền tỉnh Elazığ.
Các chuyên gia trong nhóm khai quật tin rằng, bàn thờ được thiết kế theo hình đầu bò cách điệu, tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch, chính quyền tỉnh Elazığ.
Nó được sử dụng trong các nghi lễ tâm linh bản địa thời đó để dâng lễ vật cho các vị thần. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch, chính quyền tỉnh Elazığ.
Hiện tại, công tác nghiên cứu chuyên sâu bàn thờ này tại chỗ vẫn chưa hoàn tất nên chưa sẵn sàng để trưng bày. Sau khi xong xuôi mọi việc, nhóm chuyên gia sẽ vận chuyển nó đến bảo tàng để bảo tồn và trưng bày. Ảnh: @Bộ Văn hóa và Du lịch, chính quyền tỉnh Elazığ.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
