Loài thực vật thủy sinh cổ đại gắn liền với văn hóa Việt

Giữa mặt nước tĩnh lặng, cây hoa súng (chi Nymphaea) từ lâu đã trở thành biểu tượng tinh tế của vẻ đẹp tự nhiên và chiều sâu văn hóa.

T.B (tổng hợp)
Hoa súng là một trong những loài thực vật thủy sinh cổ xưa nhất. Hóa thạch cho thấy tổ tiên của chi Nymphaea đã xuất hiện từ hơn 100 triệu năm trước, cùng thời với khủng long, chứng tỏ khả năng thích nghi bền bỉ qua biến động địa chất. Ảnh: Pinterest.
Chi Nymphaea phân bố rộng khắp các châu lục. Từ ao hồ châu Âu, sông ngòi châu Phi đến đầm lầy nhiệt đới châu Á và châu Mỹ, hoa súng có thể sinh trưởng trong nhiều điều kiện khí hậu khác nhau. Ảnh: Pinterest.
Hoa súng có nhịp nở – khép gắn liền với chu kỳ ngày đêm. Nhiều loài súng nở rộ vào ban ngày rồi khép lại khi chiều xuống, trong khi một số khác chỉ bung cánh vào ban đêm, tạo nên vẻ huyền ảo trên mặt nước. Ảnh: Pinterest.
Lá hoa súng có cấu trúc đặc biệt giúp nổi trên mặt nước. Phiến lá rộng, chứa nhiều khoang khí, vừa giúp nổi vừa hạn chế nước thấm, đồng thời che bóng, điều hòa nhiệt độ cho hệ sinh thái ao hồ. Ảnh: Pinterest.
Hoa súng giữ vai trò sinh thái quan trọng trong thủy vực. Chúng cung cấp nơi trú ẩn cho cá, lưỡng cư và côn trùng, đồng thời góp phần lọc nước, giảm tảo và ổn định môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
Hoa súng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong nhiều nền văn hóa. Tại Ai Cập cổ đại, hoa súng gắn với sự tái sinh và mặt trời. Ở châu Á, chúng biểu trưng cho sự thanh khiết và tĩnh tại. Ảnh: Pinterest.
Một số loài hoa súng còn được sử dụng trong ẩm thực và y học dân gian. Rễ, hạt hoặc thân non của hoa súng từng được dùng làm thực phẩm, thuốc an thần nhẹ hay dược liệu truyền thống ở nhiều vùng trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Hoa súng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho nghệ thuật phương Tây. Loạt tranh “Water Lilies” của Claude Monet đã đưa hình ảnh hoa súng trở thành biểu tượng của trường phái Ấn tượng và mỹ học hiện đại. Ảnh: Pinterest.
