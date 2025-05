Cắt dạ dày, đại tràng và đốt u gan di căn trong cùng 1 lần

Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện cắt dạ dày, đại tràng, vét hạch và đốt tổn thương di căn gan điều trị cho bệnh nhân mắc đồng thời hai ung thư ống tiêu hóa - Ảnh BVCC

Phẫu thuật cắt 2 loại ung thư và đốt sống cao tần trong cùng 1 lần

Bệnh nhân Đ.V.M (73 tuổi, ở TP. Hạ Long, Quảng Ninh) được chẩn đoán mắc ung thư bờ cong nhỏ dạ dày, ung thư đại tràng sigma và di căn gan trái đa ổ. Kết quả chụp Ctscanner ổ bụng có hình ảnh nốt, khối dạng thứ phát nhu mô gan trái, dày thành hang, môn vị dạ dày, dày thành đại tràng sigma, thâm nhiễm vùng hạ sườn phải, hạch nhỏ cạnh động mạch chủ bụng.

Trước tình trạng người bệnh mắc đa ung thư giai đoạn muộn rất phức tạp, nặng nề, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã quyết định phương án điều trị kết hợp giữa phẫu thuật điều trị triệt căn và đốt u gan bằng vi sóng trong cùng một cuộc mổ.

Quan sát trong phẫu thuật dạ dày có khối u vị trí bờ cong nhỏ kích thước 3x4cm lan ra thành mạch, hạch quanh dạ dày cứng kích thước 1x2cm, đại tràng sigma có khối u kích thước 1x1, gan trái có 2 nốt.

Ê-kíp phẫu thuật của BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã tỉ mỉ phẫu tích cắt gần toàn bộ dạ dày, đoạn đại trực tràng có khối u, vét hạch rộng rãi, lấy nhân di căn gan ở hạ phân thùy (HPT) III, gửi sinh thiết tức thì cho kết quả di căn của ung thư biểu mô tuyến đến gan.

Ngay sau đó, ê-kíp của BS Lê Tiến Hưng, Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã thực hiện kỹ thuật đốt u gan bằng vi sóng loại bỏ nhân di căn ở HPT IV.

Ca phẫu thuật có sự phối hợp giữa phẫu thuật và điện quang can thiệp diễn ra thành công, đảm bảo diện cắt âm tính về mặt ung thư với độ an toàn và chính xác cao. Bệnh nhân được chăm sóc, hồi sức tích cực sau mổ. Khoảng 10 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân phục hồi tốt, tiếp tục được xét điều trị hóa chất bổ trợ.

BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Bệnh nhân cao tuổi được chẩn đoán đồng thời mắc ung thư dạ dày và ung thư đại tràng di căn gan trái đa ổ là tình trạng bệnh lý phức tạp, nặng nề đòi hỏi chiến lược điều trị theo nguyên tắc đa mô thức hiệu quả.

Lần đầu tiên, chúng tôi kết hợp thực hiện phẫu thuật và can thiệp đốt u gan trong cùng một thì, bao gồm: cắt tổn thương ung thư ở đa cơ quan (u dạ dày, đoạn đại tràng chứa khối u, nạo vét hạch, lấy tổn thương gan ở các vị trí thuận lợi) bằng phương pháp phẫu thuật và đốt u gan bằng vi sóng tại các vị trí khó khăn.

Phối hợp giữa phẫu thuật triệt căn, vét hạch rộng rãi và đốt vi sóng các ổ di căn gan thay vì thực hiện riêng lẻ, giãn cách thời gian đã tăng hiệu quả điều trị triệt căn khi xử trí triệt để các khối u và tổn thương di căn, rút ngắn tổng thời gian điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và thời gian sống cho người bệnh, hạn chế nguy cơ tiến triển di căn giữa các lần mổ hay can thiệp, tạo điều kiện cho hóa trị bổ trợ hậu phẫu được tiến hành sớm.

Đây đều là những phẫu thuật cao, kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn chuyên sâu, hiện đại nên đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng, sự phối hợp nhịp nhàng đa chuyên khoa giữa đội ngũ bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa, điện quang can thiệp, gây mê hồi sức để đảm bảo an toàn, hạn chế các biến chứng nguy hiểm như rò tiêu hóa, chảy máu, suy gan, nhiễm trùng…trong và sau phẫu thuật”.

Phát hiện sớm có thể điều trị khỏi

Theo BS Nguyễn Văn Dũng, ung thư đường tiêu hóa thường di căn tới gan, phổi, hạch bạch huyết, buồng trứng, não, xương… Trong đó gan và phổi là hai cơ quan hay gặp do có hệ thống mạch máu khá dày đặc, tốc độ máu chảy chậm tạo điều kiện thuận thuận lợi cho tế bào ung thư dễ bám dính và phát triển khối u mới.

Thực hiện đại phẫu điều trị cho bệnh nhân mắc hai loại ung thư đường tiêu hóa di căn gan đã thay đổi quan điểm điều trị ung thư giai đoạn muộn từ điều trị triệu chứng sang điều trị triệt để.

Trong đó, phẫu thuật là một trong những phương pháp điều trị hàng đầu trong nguyên tắc điều trị đa mô thức nhằm điều trị triệt căn ung thư, cải thiện sức khỏe, chất lượng cuộc sống và nâng cao tuổi thọ cho bệnh nhân.

Đốt u gan bằng vi sóng là kỹ thuật hiện đại sử dụng năng lượng sóng điện từ để phá hủy các khối u trong gan mà không cần phải cắt bỏ toàn bộ mô gan tổn thương, giúp giảm xâm lấn, bảo tồn chức năng gan và rút ngắn thời gian hồi phục.

Bệnh nhân phục hồi tốt sau điều trị - Ảnh BVCC

BS Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, bệnh nhân bị ung thư, nhất là trường hợp mắc liên tiếp nhiều loại ung thư khác nhau thì việc phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng mang đến hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống, kéo dài tuổi thọ, giảm gánh nặng điều trị.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên định kỳ khám sức khỏe, nội soi dạ dày, đại trực tràng, đặc biệt là những người trên 40 tuổi để tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa. Đặc biệt chú ý đến các biểu hiện bất thường – dấu hiệu của ung thư đại tràng như rối loạn tiêu hóa kéo dài, sụt cân bất thường, đại tiện ra máu, mệt mỏi, suy nhược…

Hiện tại, các bệnh nhân ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm có thể điều trị khỏi hoàn toàn bằng phương pháp can thiệp nội soi cắt hớt niêm mạc ESD với ưu điểm ít xâm lấn, bảo tồn đường tiêu hóa, giảm đau đớn, hồi phục nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, các phẫu thuật chuyên sâu điều trị ung thư đường tiêu hóa giai đoạn muộn xâm lấn, di căn giúp người bệnh kéo dài sự sống.