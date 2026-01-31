Cặp đôi vô tình ngã từ tầng 2 quán bar vì cãi vã, một người tử vong

Một cặp đôi cãi nhau và người phụ nữ có ý định ôm để làm lành, nhưng sự việc lại kết thúc bằng việc cả hai ngã từ tầng hai của một quán bar.

Một video gây sốc đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một cặp đôi trẻ ngã từ tầng hai của một quán bar, một tai nạn đã dẫn đến tử vong. Người phụ nữ 21 tuổi đã thiệt mạng, trong khi người đàn ông 27 tuổi vẫn đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc, được cho là bắt nguồn từ tranh chấp về điện thoại di động, đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi trên các nền tảng kỹ thuật số, theo Emisorasunidas.

Video: @Diario Cambio / X

Vụ việc thương tâm xảy ra tại quán bar "Chapo", nằm ở Los Callejones, tỉnh Puerto Inca , thuộc huyện Huánuco, Peru . Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, Emely Fiorella Mego Díaz và Henry Manuel del Águila Macedo , vốn là một cặp đôi, được cho là đã say rượu vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy Emely đuổi theo Henry dọc hành lang tầng hai của quán bar. Ở cuối hành lang, người đàn ông dừng lại và quay người, nhưng người phụ nữ không kịp dừng lại và va vào anh ta, khiến cả hai mất thăng bằng và ngã từ độ cao lớn.

Một yếu tố quyết định mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn là việc thiếu lan can an toàn tại khu vực xảy ra vụ ngã, một tình trạng đã bị các thành viên gia đình và người dùng trên mạng xã hội lên án.

Emely Fiorella tử vong ngay lập tức sau cú ngã. Henry Manuel sống sót nhưng bị đa chấn thương, hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện. Gia đình Henry cho biết quán bar thiếu các quy trình cấp cứu cần thiết, dẫn đến việc chậm trễ trong việc tiếp cận nhân viên y tế và có thể đã làm tình trạng của anh trở nên tồi tệ hơn.

Các nhà chức trách địa phương, bao gồm Cảnh sát Quốc gia Peru và Văn phòng Công tố, đã tiến hành điều tra để làm rõ sự việc và xác định trách nhiệm. Quán bar "Chapo" đang bị điều tra về những sai phạm được báo cáo, đặc biệt là việc không tuân thủ các quy định an toàn cần thiết để bảo vệ khách hàng và nhân viên.