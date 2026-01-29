Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi bị loa phát thanh đổ sập xuống người

Một tai nạn thương tâm xảy ra trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa tại khu Vikhroli, Mumbai vào ngày 26 tháng 1 đã cướp đi sinh mạng của một bé gái bốn tuổi sau khi hai chiếc loa phóng thanh đổ sập xuống người em. Nạn nhân được xác định là Jahnvi Solkar, theo Free Press Journal.

Video: @mumbaimatterz / X

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng tại Tagore Nagar ở Vikhroli East, nơi các loa phóng thanh được lắp đặt trên một giá đỡ để phục vụ cho buổi lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa do một nhóm địa phương tổ chức. Janhavi được cho là đang chạy bộ gần hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát cho biết một người buôn bán vải vụn, được xác định là Syed Guran, đang đi ngang qua khu vực đó, đội một bó vải trên đầu. Bó vải được cho là đã vướng vào dây loa, làm loa bị rơi khỏi giá đỡ. Khi Guran tiếp tục di chuyển, cả hai chiếc loa đều đổ và rơi xuống người đứa trẻ, khiến em bị thương nặng.

Toàn bộ vụ việc đã được camera quan sát ghi lại và đoạn video đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây ra sự phẫn nộ và đau buồn trên diện rộng.

Người dân địa phương đã vội vàng đưa Janhavi đến Bệnh viện Ruby gần đó để điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, người thân của em cho biết nhân viên bệnh viện đã từ chối khám và điều trị cho em, thay vào đó khuyên họ chuyển em đến bệnh viện khác. Em bé được cho là đã tử vong trước khi kịp nhận được sự chăm sóc y tế.