Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi bị loa phát thanh đổ sập xuống người

Trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa ở Vikhroli, Mumbai, bé gái bốn tuổi Jahnvi Solkar đã tử vong sau khi loa phóng thanh rơi trúng.

Trường Hân dịch

Một tai nạn thương tâm xảy ra trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa tại khu Vikhroli, Mumbai vào ngày 26 tháng 1 đã cướp đi sinh mạng của một bé gái bốn tuổi sau khi hai chiếc loa phóng thanh đổ sập xuống người em. Nạn nhân được xác định là Jahnvi Solkar, theo Free Press Journal.

Video: @mumbaimatterz / X

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng tại Tagore Nagar ở Vikhroli East, nơi các loa phóng thanh được lắp đặt trên một giá đỡ để phục vụ cho buổi lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa do một nhóm địa phương tổ chức. Janhavi được cho là đang chạy bộ gần hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát cho biết một người buôn bán vải vụn, được xác định là Syed Guran, đang đi ngang qua khu vực đó, đội một bó vải trên đầu. Bó vải được cho là đã vướng vào dây loa, làm loa bị rơi khỏi giá đỡ. Khi Guran tiếp tục di chuyển, cả hai chiếc loa đều đổ và rơi xuống người đứa trẻ, khiến em bị thương nặng.

Toàn bộ vụ việc đã được camera quan sát ghi lại và đoạn video đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây ra sự phẫn nộ và đau buồn trên diện rộng.

Người dân địa phương đã vội vàng đưa Janhavi đến Bệnh viện Ruby gần đó để điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên, người thân của em cho biết nhân viên bệnh viện đã từ chối khám và điều trị cho em, thay vào đó khuyên họ chuyển em đến bệnh viện khác. Em bé được cho là đã tử vong trước khi kịp nhận được sự chăm sóc y tế.

#tai nạn #Vikhroli #bé gái #loa đổ sập #tử vong

Bài liên quan

Video

Trần thạch cao sập xuống nhiều trẻ nhỏ đang ngủ tại trường mầm non

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các giáo viên đã có mặt đưa các cháu ra ngoài. Vụ việc khiến một bé bị thương nặng.

Ngày 22/1, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại khoảnh khắc trần thạch cao tại một trường mầm non sập xuống nhiều trẻ nhỏ đang ngủ trưa.

Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Đối tượng cướp điện thoại hung hãn đánh nữ nhân viên, dọa trẻ nhỏ khóc thét

Camera ghi lại những phút nghẹt thở khi nữ nhân viên chống chọi với tên cướp có hung khí.

Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng 20h30p ngày 10/01/2026, tại cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Văn Hiến, đối tượng là nam giới vào giả vờ mua điện thoại rồi dùng tay đấm vào mặt người bán, cướp 2 điện thoại Iphone 14 promax rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thời điểm xảy ra vụ việc trong cửa hàng chỉ có người bán hàng là nữ và 1 cháu nhỏ trông coi. Sau khi vụ việc xảy ra, mạng xã hội đăng tải thông tin và hình ảnh ban đầu thu hút sự quan tâm của người dân.

Xem chi tiết

Video

Em nhỏ rơi từ xe ba bánh xuống đường, tài xế xe bus xử lý cực nhanh nhạy

Một tài xế xe buýt đi qua, đã hành động dứt khoát và cẩn thận, đã cứu sống thành công đứa trẻ và đưa về cho bố mẹ.

Hu Fangxin - tài xế đã cứu giúp bé gái bị rơi khỏi xe ba bánh trên đường, chia sẻ với báo Benliu News rằng khoảng 16h ngày 14/12, ông đang lái xe khách từ thị trấn Baihe, huyện Luxian đến thị trấn Yunjin, khi còn cách Luzhou khoảng 1 km, ông đột nhiên phát hiện một đứa trẻ bị ngã khỏi xe ba bánh.

Video: Benliu News
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới