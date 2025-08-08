Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cá voi vừa xuất hiện ở biển Nha Trang quý hiếm cỡ nào?

Giải mã

Cá voi vừa xuất hiện ở biển Nha Trang quý hiếm cỡ nào?

Cá voi xuất hiện sáng 7/8 tại vịnh Nha Trang được các chuyên gia xác định là loài cá voi Bryde (Balaenoptera edeni), một loài vật mang nhiều đặc điểm độc đáo.

T.B (tổng hợp)
1. Thuộc nhóm cá voi tấm sừng hàm. Cá voi Bryde sử dụng tấm sừng thay cho răng để lọc thức ăn từ nước biển, chủ yếu là cá nhỏ và nhuyễn thể. Ảnh: Pinterest.
1. Thuộc nhóm cá voi tấm sừng hàm. Cá voi Bryde sử dụng tấm sừng thay cho răng để lọc thức ăn từ nước biển, chủ yếu là cá nhỏ và nhuyễn thể. Ảnh: Pinterest.
2. Có chiều dài trung bình 12–16 mét. Kích thước của chúng tương đương một chiếc xe buýt lớn, với trọng lượng có thể lên tới 25 tấn. Ảnh: Pinterest.
2. Có chiều dài trung bình 12–16 mét. Kích thước của chúng tương đương một chiếc xe buýt lớn, với trọng lượng có thể lên tới 25 tấn. Ảnh: Pinterest.
3. Đặc điểm nhận diện là ba gờ trên đầu. Khác với nhiều loài cá voi khác, cá voi Bryde có ba gờ chạy dọc từ mũi tới lỗ thở. Ảnh: Pinterest.
3. Đặc điểm nhận diện là ba gờ trên đầu. Khác với nhiều loài cá voi khác, cá voi Bryde có ba gờ chạy dọc từ mũi tới lỗ thở. Ảnh: Pinterest.
4. Sống ở vùng biển ấm quanh năm. Chúng ưa thích vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, hiếm khi di cư xa như cá voi xanh hay cá voi lưng gù. Ảnh: Pinterest.
4. Sống ở vùng biển ấm quanh năm. Chúng ưa thích vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, hiếm khi di cư xa như cá voi xanh hay cá voi lưng gù. Ảnh: Pinterest.
5. Thợ săn mồi cơ hội. Cá voi Bryde thường săn ở nơi có nhiều cá tập trung, lợi dụng các bầy cá di cư để kiếm ăn dễ dàng. Ảnh: Pinterest.
5. Thợ săn mồi cơ hội. Cá voi Bryde thường săn ở nơi có nhiều cá tập trung, lợi dụng các bầy cá di cư để kiếm ăn dễ dàng. Ảnh: Pinterest.
6. Khả năng lặn khá ấn tượng. Chúng có thể lặn từ 5–15 phút để đuổi theo con mồi ở độ sâu trung bình. Ảnh: Pinterest.
6. Khả năng lặn khá ấn tượng. Chúng có thể lặn từ 5–15 phút để đuổi theo con mồi ở độ sâu trung bình. Ảnh: Pinterest.
7. Được đặt tên theo một thương gia Na Uy. Tên “Bryde” xuất phát từ Johan Bryde, người đã thành lập trạm săn cá voi đầu tiên ở Nam Phi. Ảnh: Pinterest.
7. Được đặt tên theo một thương gia Na Uy. Tên “Bryde” xuất phát từ Johan Bryde, người đã thành lập trạm săn cá voi đầu tiên ở Nam Phi. Ảnh: Pinterest.
8. Đang chịu nhiều mối đe dọa. Nạn ô nhiễm nhựa, va chạm tàu và thay đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng cá voi Bryde. Ảnh: Pinterest.
8. Đang chịu nhiều mối đe dọa. Nạn ô nhiễm nhựa, va chạm tàu và thay đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng cá voi Bryde. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#cá voi Bryde #cá voi quý hiếm Nha Trang #đặc điểm cá voi Bryde #cá voi tấm sừng hàm #các đặc điểm nhận diện cá voi Bryde #thức ăn cá voi Bryde

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT