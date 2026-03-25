Cảnh sát thu thập nhiều thùng tài liệu tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu

Tối 25/3, cảnh sát tiếp tục đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức & Cuộc Sống, lúc 19h47 tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) nhiều cảnh sát vẫn xuất hiện bên trong và đưa nhiều thùng tài liệu ra ngoài.

Đến 19h53, cửa cuốn tiệm vàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy đã kéo xuống. Nhiều Cảnh sát đã rời đi cùng các thùng tài liệu. Ảnh: Mạnh Hưng

Trước đó, chiều 25/3, Cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Lúc 20h, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu Cầu Giấy đã đóng chặt cửa cuốn, chỉ hé mở nhỏ cửa kính. Một vài Cảnh sát bên trong vẫn chưa rời đi. Ảnh: Mạnh Hưng

Trong khi đó, lúc 18h30, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông đã hạ cửa, ngừng giao dịch