Ứng dụng camera AI – hiệu quả xử lý “điểm nghẽn” giao thông ở Hà Nội

Ứng dụng camera AI sau khi triển khai đã phát huy hiệu quả rõ rệt, từng bước giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ngày 25/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã phát huy hiệu quả rõ rệt sau 3 tháng vận hành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, từng bước giải quyết các “điểm nghẽn” giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Hệ thống camera AI hỗ trợ theo dõi tình hình giao thông 24/24 theo thời gian thực.

Theo đó, từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh đã hỗ trợ hiệu quả công tác xử lý vi phạm, điều hành giao thông, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân.

Trong công tác xử lý vi phạm, hệ thống camera AI đã phát hiện, ghi nhận 19.304 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, chủ yếu là các hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn. Toàn bộ các trường hợp đều được rà soát, lập hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Trung tâm điều khiển giao thông Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội

Từ ngày 1/1/2026, Công an Thành phố Hà Nội triển khai thí điểm xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi. Sau hơn 2 tháng, đã có 7.810 trường hợp vi phạm được xử lý trực tuyến, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao tính minh bạch, giảm áp lực cho lực lượng thực thi công vụ và tiết kiệm chi phí cho người dân.

Về công tác điều hành giao thông, Trung tâm vận hành 1.837 camera AI kết nối với hệ thống đèn tín hiệu tại 195 nút giao trọng điểm, thực hiện điều hành theo thời gian thực. Trong 3 tháng, đã điều chỉnh 188 nút giao, thiết lập 22 tuyến “làn sóng xanh” trên các trục chính, đồng thời thực hiện hàng trăm lượt điều chỉnh chu kỳ đèn và khắc phục sự cố, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định.

Kết quả cho thấy lưu lượng phương tiện qua các nút giao được cải thiện từ 4% đến trên 18%; nhiều nút giao trọng điểm duy trì mức cải thiện ổn định, khẳng định hiệu quả của mô hình điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tập trung khai thác hệ thống để xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc như dừng, đỗ sai quy định; không chấp hành tín hiệu đèn; dừng xe quá vạch; không đội mũ bảo hiểm… Đồng thời, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần bảo đảm trật tự đô thị.

Ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt, hạn chế rất nhiều tình trạng vi phạm TTATGT.

Trong công tác chuyển đổi số, quy trình xử lý vi phạm được thực hiện khép kín từ phát hiện qua camera, xác minh, lập hồ sơ điện tử đến gửi thông báo và xử lý trực tuyến. Người dân có thể tra cứu, xác nhận và nộp phạt qua ứng dụng iHanoi mà không cần đến cơ quan Công an. Dữ liệu vi phạm được đồng bộ, liên thông giữa các hệ thống, bảo đảm chính xác, minh bạch, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý.

Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai mô hình tuyến đường “Ba nhất” trên 4 tuyến trọng điểm, qua đó phát hiện, xử lý 1.387 trường hợp vi phạm, đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, tạo chuyển biến tích cực về trật tự giao thông và đô thị.

Ngoài ra, Trung tâm đã cung cấp dữ liệu phục vụ công tác điều tra, hỗ trợ tìm kiếm người đi lạc, thiết lập “làn sóng xanh” cho xe cấp cứu và hỗ trợ điều hành giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc, ngập úng.

Trước đó, ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, khởi động hệ thống Camera AI xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Trung tâm điều khiển giao thông khi đó được trang bị 3 hệ thống chính gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh, trật tự.

Đây là “đầu não” điều hành 1.837 camera các loại, kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng công nghệ AI, thu thập và phân tích dữ liệu từ 957 camera tại 195 nút đèn trên tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã được tiếp nhận.

Hệ thống được tích hợp 132 camera giám sát PTZ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và 748 camera AI chuyên dụng giám sát, xử lý vi phạm với độ phân giải cao, khả năng phân tích hình ảnh thông minh, hỗ trợ phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Trên cơ sở đó, Trung tâm cho phép tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu, thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo sớm các điểm ùn tắc và hỗ trợ phát hiện phương tiện thuộc diện theo dõi, góp phần giảm tải áp lực cho lực lượng Cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ, đồng thời nâng cao tính chính xác, minh bạch trong công tác quản lý.

Đặc biệt, Trung tâm đã triển khai hiệu quả 6 tuyến “làn sóng xanh” tại các tuyến phố Huế, Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Quán Sứ; trong đó, mô hình trên tuyến Huế - Hàng Bài cho thấy hiệu quả rõ rệt khi rút ngắn khoảng 31% thời gian hành trình.

Qua 3 tháng vận hành, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và hệ thống camera AI đã khẳng định vai trò là công cụ quan trọng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, hiện đại, hướng tới phát triển Thủ đô thông minh.