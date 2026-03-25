Sốc khi thấy 'phiên bản lỗi' của loài voi gần 40 triệu năm trước

Từng lang thang trên Trái đất hàng chục triệu năm trước, loài voi cổ đại Phiomia hé lộ nhiều manh mối thú vị về quá trình tiến hóa của voi.

Tổ tiên xa xưa của voi hiện đại. Phiomia là một chi động vật thuộc bộ Có vòi (Proboscidea), được xem là một trong những dạng trung gian trong tiến hóa của voi ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Sống vào kỷ Oligocen. Phiomia tồn tại cách đây khoảng 37–30 triệu năm, trong giai đoạn Trái đất có khí hậu ấm hơn và hệ sinh thái đang biến đổi mạnh. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ hơn voi hiện đại. Chúng chỉ cao khoảng 2–2,5 mét, nhỏ hơn nhiều so với các loài voi ngày nay nhưng vẫn đủ lớn để thống trị môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
Có ngà ở cả trên và dưới. Một đặc điểm độc đáo là Phiomia sở hữu ngà ở cả hàm trên và hàm dưới, giúp chúng đào bới hoặc tìm kiếm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Vòi chưa phát triển hoàn chỉnh. So với voi hiện đại, vòi của chúng có thể ngắn hơn và ít linh hoạt hơn, phản ánh giai đoạn chuyển tiếp trong tiến hóa. Ảnh: Pinterest.
Sống gần nguồn nước. Hóa thạch cho thấy chúng thường sinh sống ở vùng đầm lầy hoặc ven sông, nơi có nhiều thực vật mềm làm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Hộp sọ dài và răng đặc biệt. Cấu trúc hộp sọ kéo dài cùng răng thích nghi với việc ăn thực vật giúp chúng xử lý thức ăn hiệu quả trong môi trường cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Góp phần giải mã lịch sử tiến hóa của voi. Nghiên cứu về Phiomia giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn cách các loài voi phát triển từ những dạng nguyên thủy đến hình thái hiện đại. Ảnh: Pinterest.
