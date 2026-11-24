Các đối tượng sử dụng tài khoản giả mạo hoặc chiếm tài khoản của người quen, dựng lên nhiều tình huống để tạo lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Các đối tượng lừa đảo đang sử dụng tài khoản Zalo giả mạo hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản của người quen để tạo dựng lòng tin, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Theo Công an TP Hà Nội, thay vì trực tiếp hỏi vay tiền như những thủ đoạn trước đây, kẻ gian thường dựng lên các tình huống như nhờ gọi điện, nhận tiền hộ hoặc xác minh tài khoản để giảm sự nghi ngờ.

Sau khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng gửi biên lai chuyển khoản giả, viện lý do giao dịch gặp lỗi, tiền đang chờ xử lý hoặc chuyển sai cú pháp. Từ đó, chúng yêu cầu nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền để “xác thực” vào các tài khoản do mình kiểm soát.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không xác định danh tính người liên hệ chỉ qua tên, ảnh đại diện hoặc tài khoản mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu liên quan đến tiền bạc, cần gọi điện trực tiếp theo số đã lưu hoặc gặp mặt để xác nhận.

Người dân cũng không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng; không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và trình báo cơ quan công an.