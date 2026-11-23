Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Việt Nam xếp thứ 37 thế giới về năng lực số và AI
Năm 2026, Việt Nam lần đầu đứng thứ 37 trong 70 nền kinh tế về năng lực số và AI. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ rà soát chỉ số, đề xuất giải pháp cải thiện.
Năm 2026, Việt Nam lần đầu đứng thứ 37 trong 70 nền kinh tế về năng lực số và AI. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ rà soát chỉ số, đề xuất giải pháp cải thiện.
Năm 2026, Việt Nam lần đầu đứng thứ 37 trong 70 nền kinh tế về năng lực số và AI. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ rà soát chỉ số, đề xuất giải pháp cải thiện.
Việt Nam cần 77 tỉ USD cho năng lượng giai đoạn 2026-2030. EVN và Petrovietnam đứng trước áp lực huy động vốn lớn khi nguồn tiền cho nhiều dự án còn chậm.
Sự cố dịch vụ thư điện tử Microsoft cùng trục trặc kiểm soát không lưu khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ dừng bay, ảnh hưởng khoảng 14.000 chuyến.
Dự thảo nghị quyết TP.HCM đề xuất bồi thường, hỗ trợ 40-100% khi thu hồi nhà đất mua bán giấy tay, kèm yêu cầu xác minh giao dịch và quá trình sử dụng đất.
Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án quản lý điện thoại, mạng xã hội trong trường học, giới hạn theo lứa tuổi và bảo vệ học sinh.
Một bé gái bất ngờ bị mắc kẹt bên ngoài cửa sổ tầng 10 của một tòa nhà cao tầng tại Trung Quốc. May mắn, người bên trong đã kịp thời kéo em vào.
Quý III/2026, TikTok Shop đạt 70.100 tỷ đồng doanh số giao dịch tại Việt Nam, chỉ kém Shopee 4.300 tỷ đồng; khoảng cách thị phần còn 1,7 điểm.
Tháng 10, doanh số nhà cũ tại Mỹ giảm 5,5%, xuống mức thấp nhất 16 năm. Dù lãi vay vượt 7%, giá trung vị vẫn lập kỷ lục mới.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhờ sức mua cải thiện và nguồn hàng cuối năm hạn chế. Philippines cấp phép nhập 300.000 tấn trong tháng 11, hỗ trợ thị trường.
Chương trình mua sắm Tết tại TPHCM quy tụ hơn 5.000 điểm bán, triển khai ưu đãi hơn 270 tỷ đồng và đặt mục tiêu giao dịch vượt 30.000 tỷ đồng.
Năm 2026, Việt Nam lần đầu đứng thứ 37 trong 70 nền kinh tế về năng lực số và AI. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ rà soát chỉ số, đề xuất giải pháp cải thiện.
Việt Nam cần 77 tỉ USD cho năng lượng giai đoạn 2026-2030. EVN và Petrovietnam đứng trước áp lực huy động vốn lớn khi nguồn tiền cho nhiều dự án còn chậm.
Sự cố dịch vụ thư điện tử Microsoft cùng trục trặc kiểm soát không lưu khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ dừng bay, ảnh hưởng khoảng 14.000 chuyến.
Dự thảo nghị quyết TP.HCM đề xuất bồi thường, hỗ trợ 40-100% khi thu hồi nhà đất mua bán giấy tay, kèm yêu cầu xác minh giao dịch và quá trình sử dụng đất.
Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án quản lý điện thoại, mạng xã hội trong trường học, giới hạn theo lứa tuổi và bảo vệ học sinh.
Một bé gái bất ngờ bị mắc kẹt bên ngoài cửa sổ tầng 10 của một tòa nhà cao tầng tại Trung Quốc. May mắn, người bên trong đã kịp thời kéo em vào.
Quý III/2026, TikTok Shop đạt 70.100 tỷ đồng doanh số giao dịch tại Việt Nam, chỉ kém Shopee 4.300 tỷ đồng; khoảng cách thị phần còn 1,7 điểm.
Tháng 10, doanh số nhà cũ tại Mỹ giảm 5,5%, xuống mức thấp nhất 16 năm. Dù lãi vay vượt 7%, giá trung vị vẫn lập kỷ lục mới.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhờ sức mua cải thiện và nguồn hàng cuối năm hạn chế. Philippines cấp phép nhập 300.000 tấn trong tháng 11, hỗ trợ thị trường.
Chương trình mua sắm Tết tại TPHCM quy tụ hơn 5.000 điểm bán, triển khai ưu đãi hơn 270 tỷ đồng và đặt mục tiêu giao dịch vượt 30.000 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng mở bán hơn 104.000 sản phẩm, nhưng giao dịch chững lại vì giá cao, lãi vay đắt và thiếu nhà vừa túi tiền.
Bộ Tài chính yêu cầu người nộp thuế trả đủ nợ gốc mới được xem xét xóa tiền chậm nộp, áp dụng cả với khoản nợ nhỏ và doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm.
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