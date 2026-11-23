[VIDEO] Hà Nội miễn vé xe buýt, metro cho người tài năng

Từ 15/11, Hà Nội miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người tài năng cùng gia đình; lao động tại Hòa Lạc được miễn vé tháng trên các tuyến kết nối.