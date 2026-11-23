Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] TikTok Shop áp sát Shopee, doanh số chỉ kém 4.300 tỷ
Quý III/2026, TikTok Shop đạt 70.100 tỷ đồng doanh số giao dịch tại Việt Nam, chỉ kém Shopee 4.300 tỷ đồng; khoảng cách thị phần còn 1,7 điểm.
Quý III/2026, TikTok Shop đạt 70.100 tỷ đồng doanh số giao dịch tại Việt Nam, chỉ kém Shopee 4.300 tỷ đồng; khoảng cách thị phần còn 1,7 điểm.
Quý III/2026, TikTok Shop đạt 70.100 tỷ đồng doanh số giao dịch tại Việt Nam, chỉ kém Shopee 4.300 tỷ đồng; khoảng cách thị phần còn 1,7 điểm.
Tháng 10, doanh số nhà cũ tại Mỹ giảm 5,5%, xuống mức thấp nhất 16 năm. Dù lãi vay vượt 7%, giá trung vị vẫn lập kỷ lục mới.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhờ sức mua cải thiện và nguồn hàng cuối năm hạn chế. Philippines cấp phép nhập 300.000 tấn trong tháng 11, hỗ trợ thị trường.
Chương trình mua sắm Tết tại TPHCM quy tụ hơn 5.000 điểm bán, triển khai ưu đãi hơn 270 tỷ đồng và đặt mục tiêu giao dịch vượt 30.000 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng mở bán hơn 104.000 sản phẩm, nhưng giao dịch chững lại vì giá cao, lãi vay đắt và thiếu nhà vừa túi tiền.
Bộ Tài chính yêu cầu người nộp thuế trả đủ nợ gốc mới được xem xét xóa tiền chậm nộp, áp dụng cả với khoản nợ nhỏ và doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm.
Từ 15/11, Hà Nội miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người tài năng cùng gia đình; lao động tại Hòa Lạc được miễn vé tháng trên các tuyến kết nối.
Trong tháng 11, Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu chuyển một số tuyến xe khách từ Giáp Bát, Nước Ngầm về bến Yên Sở, nơi dự kiến tiếp nhận các tuyến mới.
Từ 11/11, Ngân hàng Nhà nước mua đô la giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư với giá 25.500 đồng mỗi đô la, hỗ trợ thanh khoản nhưng chưa chắc hạ lãi suất.
Hà Nội mới đưa 72 trong gần 1.700 bãi đỗ xe quy hoạch vào hoạt động. Vướng mắc đất đai, thủ tục kéo dài và thiếu vốn khiến nhiều dự án đình trệ.
Quý III/2026, TikTok Shop đạt 70.100 tỷ đồng doanh số giao dịch tại Việt Nam, chỉ kém Shopee 4.300 tỷ đồng; khoảng cách thị phần còn 1,7 điểm.
Tháng 10, doanh số nhà cũ tại Mỹ giảm 5,5%, xuống mức thấp nhất 16 năm. Dù lãi vay vượt 7%, giá trung vị vẫn lập kỷ lục mới.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng nhờ sức mua cải thiện và nguồn hàng cuối năm hạn chế. Philippines cấp phép nhập 300.000 tấn trong tháng 11, hỗ trợ thị trường.
Chương trình mua sắm Tết tại TPHCM quy tụ hơn 5.000 điểm bán, triển khai ưu đãi hơn 270 tỷ đồng và đặt mục tiêu giao dịch vượt 30.000 tỷ đồng.
Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng mở bán hơn 104.000 sản phẩm, nhưng giao dịch chững lại vì giá cao, lãi vay đắt và thiếu nhà vừa túi tiền.
Bộ Tài chính yêu cầu người nộp thuế trả đủ nợ gốc mới được xem xét xóa tiền chậm nộp, áp dụng cả với khoản nợ nhỏ và doanh nghiệp ngừng hoạt động lâu năm.
Từ 15/11, Hà Nội miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người tài năng cùng gia đình; lao động tại Hòa Lạc được miễn vé tháng trên các tuyến kết nối.
Trong tháng 11, Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu chuyển một số tuyến xe khách từ Giáp Bát, Nước Ngầm về bến Yên Sở, nơi dự kiến tiếp nhận các tuyến mới.
Từ 11/11, Ngân hàng Nhà nước mua đô la giao ngay vào thứ Hai và thứ Tư với giá 25.500 đồng mỗi đô la, hỗ trợ thanh khoản nhưng chưa chắc hạ lãi suất.
Hà Nội mới đưa 72 trong gần 1.700 bãi đỗ xe quy hoạch vào hoạt động. Vướng mắc đất đai, thủ tục kéo dài và thiếu vốn khiến nhiều dự án đình trệ.
FAA dừng các chuyến khởi hành trên toàn nước Mỹ sau sự cố liên lạc ngày 13/11, khiến hơn 1.000 chuyến bị hủy và gần 10.000 chuyến khác bị hoãn.
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Nvidia điều tra bê bối liên quan đến Jensen Huang nhưng chưa phát hiện rò rỉ bí mật. Sự phụ thuộc vào CEO làm dấy lên lo ngại về nguồn chip và niềm tin ngành AI.
VCCI kiến nghị công khai phí và ngăn sàn ép người bán dùng dịch vụ độc quyền, trong bối cảnh Shopee và TikTok Shop chiếm gần 98% giao dịch năm 2025.