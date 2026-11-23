Thói quen liên tục kiểm tra điện thoại, phản hồi email và tin nhắn công việc ngoài giờ có thể khiến người lao động rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Trong môi trường làm việc ngày càng phụ thuộc vào công nghệ, ranh giới giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi đang dần bị thu hẹp. Không ít người dù đã tan làm vẫn duy trì thói quen kiểm tra điện thoại, đọc email hoặc phản hồi tin nhắn từ cấp trên, đồng nghiệp vì lo ngại bị đánh giá thiếu trách nhiệm.

Theo ThS.BSNT Hà Anh Dũng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe tinh thần, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, tâm lý lo âu và sợ bị đánh giá là những nguyên nhân khiến nhiều người khó ngắt kết nối với công việc.

Việc kiểm tra điện thoại có thể giúp giảm lo lắng trong thời gian ngắn, nhưng nếu lặp lại thường xuyên sẽ hình thành thói quen luôn chờ đợi thông báo và sẵn sàng phản hồi. Bên cạnh đó, văn hóa làm việc luôn yêu cầu phản hồi nhanh cũng khiến người lao động cảm thấy trách nhiệm công việc vẫn tiếp tục ngay cả khi đã hết giờ.

Gián đoạn thời gian nghỉ ngơi làm tăng nguy cơ kiệt sức

Về mặt sinh lý, căng thẳng có thể kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến thượng thận, làm tăng phản ứng stress của cơ thể. Người lao động có thể gặp tình trạng tim đập nhanh, căng cơ, tăng mức độ tỉnh táo, từ đó khó đi vào giấc ngủ nếu thường xuyên tiếp nhận thông tin công việc vào buổi tối.

Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ và suy giảm khả năng phục hồi năng lượng. Những người thường xuyên xử lý email, tin nhắn ngoài giờ cũng có thể gặp tình trạng suy nghĩ miên man về công việc, giảm động lực và cảm giác kiệt quệ.

Các dấu hiệu cảnh báo kiệt sức nghề nghiệp thường xuất hiện ở cả tâm lý lẫn thể chất. Người lao động có thể dễ cáu gắt, lo âu, thiếu kiên nhẫn, khó tập trung, hay quên hoặc giảm khả năng đưa ra quyết định.

Ngoài ra, tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu, mệt mỏi kéo dài, đau đầu, căng cơ, giảm hứng thú với các hoạt động cá nhân và hạn chế giao tiếp cũng cần được chú ý.

Mệt mỏi thông thường thường cải thiện sau khi ngủ đủ, nghỉ ngơi hoặc giảm tải công việc. Trong khi đó, kiệt sức nghề nghiệp có xu hướng kéo dài, cần nhiều thời gian phục hồi, đi kèm thái độ tiêu cực hoặc xa cách với công việc và cảm giác hiệu quả làm việc suy giảm.

Đáng chú ý, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kiệt sức nghề nghiệp là hiện tượng liên quan đến công việc, không phải một chẩn đoán bệnh độc lập. Những biểu hiện tương tự cũng có thể xuất hiện trong trầm cảm, rối loạn giấc ngủ hoặc một số bệnh lý thể chất.

Vì vậy, nếu các triệu chứng xuất hiện đồng thời, kéo dài và ảnh hưởng đến sinh hoạt, giấc ngủ hoặc các mối quan hệ cá nhân, người lao động nên tìm đến cơ sở y tế để được đánh giá chuyên môn.

Đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối ngoài giờ làm việc

Trước những áp lực từ môi trường lao động số, vấn đề bảo vệ thời gian nghỉ ngơi của người lao động đang được đặt ra. Mới đây, các đại biểu Quốc hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối công việc ngoài giờ.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cho rằng, đây cần được xem là một quyền gắn với quyền nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe và đối xử công bằng trong môi trường lao động hiện đại.

Theo đại biểu, ngắt kết nối ngoài giờ có nghĩa người lao động không bắt buộc phải theo dõi, đọc, trả lời hoặc xử lý yêu cầu công việc ngoài thời gian đã thỏa thuận, trừ những trường hợp được pháp luật quy định, có thỏa thuận hợp pháp hoặc phát sinh tình huống đặc biệt cần thiết.

Đại biểu cũng lưu ý, việc liên tục nhận tin nhắn, cuộc gọi hoặc yêu cầu xử lý hồ sơ vào cuối tuần, ngày nghỉ có thể tạo ra hình thức lao động ngoài giờ không chính thức, nhưng chưa được ghi nhận và bù đắp tương xứng.

Tuy nhiên, quyền ngắt kết nối không đồng nghĩa với việc người lao động được từ chối mọi trách nhiệm sau khi hết giờ làm. Quy định cần có tính linh hoạt, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ công và khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Việc xây dựng cơ chế bảo vệ quyền ngắt kết nối vì vậy được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân, hạn chế áp lực tâm lý và bảo vệ sức khỏe người lao động trong thời đại số.