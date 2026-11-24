Việc sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều, đặc biệt vào ban đêm, đang khiến nhiều thanh thiếu niên thiếu ngủ kéo dài, ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần và kết quả học tập.

Theo nghiên cứu từ Dự án Phát triển Não bộ và Nhận thức Thanh thiếu niên (ABCD Study) tại Mỹ, hơn 50% thanh thiếu niên sử dụng điện thoại ít nhất một giờ trong khoảng 22h đến 6h sáng vào ngày đi học. Đáng chú ý, hơn một nửa vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị trong khoảng 0h-4h sáng. Trong khi đó, các tổ chức y tế khuyến nghị trẻ vị thành niên cần ngủ từ 8-10 giờ mỗi đêm.

Tại Việt Nam, khảo sát của UNICEF cho thấy 82% trẻ từ 12-13 tuổi và 93% trẻ từ 14-15 tuổi sử dụng internet hằng ngày, với thời lượng trung bình 5-7 giờ. Nhiều thanh thiếu niên dành phần lớn thời gian trực tuyến để xem video và giải trí trên mạng xã hội.

Ánh sáng màn hình cùng những nội dung, thông báo liên tục có thể khiến não bộ bị kích thích, làm người dùng khó đi vào giấc ngủ. Thiếu ngủ kéo dài không chỉ gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển thể chất, làm tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và suy giảm miễn dịch.

Đáng chú ý, mất ngủ và trầm cảm có mối quan hệ hai chiều. Người thiếu ngủ kéo dài dễ xuất hiện triệu chứng trầm cảm, trong khi người bị trầm cảm cũng thường gặp các vấn đề về giấc ngủ.

Trước thực trạng này, gia đình và nhà trường cần phối hợp giúp người trẻ kiểm soát thời gian sử dụng điện thoại, hạn chế thiết bị trước giờ ngủ và xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh để bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần.