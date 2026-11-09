Cảnh giác chiêu trò trục lợi từ trào lưu “đi chùa online” trên TikTok

Những buổi livestream tâm linh kèm lời mời tặng quà để nhận lộc, cầu may được cảnh báo có thể bị dẫn dụ chi tiền, lộ thông tin cá nhân từ đối tượng lừa đảo.

Trào lưu “đi chùa online” đang lan truyền trên TikTok, thu hút nhiều người tham gia thông qua các buổi phát trực tiếp với nội dung lễ Phật, thắp hương, cầu an và cầu tài lộc. Dù được giới thiệu như một hình thức giải trí kết hợp hoạt động tâm linh trên không gian mạng, trào lưu này đang bộc lộ những dấu hiệu bị lợi dụng để thu lợi bất chính.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP. Đồng Nai, cho biết một số tài khoản TikTok đã sử dụng hình ảnh tượng Phật, thần linh, bàn thờ và các biểu tượng tôn giáo để tạo không khí linh thiêng, thu hút người xem. Xen lẫn những lời chúc bình an, sức khỏe là các lời kêu gọi gửi quà tặng trên livestream với mục đích nhận lộc hoặc đổi lấy phần thưởng.

Dùng niềm tin tâm linh để thúc đẩy người xem chi tiền

Trong các phiên phát trực tiếp, người tổ chức thường đưa ra nhiều hình thức tương tác như tặng vật phẩm, mở quà, quay thưởng hoặc đổi quà. Người xem được giới thiệu rằng chỉ cần gửi một số loại quà tặng nhất định sẽ có cơ hội nhận lại vật phẩm giá trị cao hơn, được ưu tiên nhận lộc hoặc tham gia những lượt trao thưởng đặc biệt.

Để tạo sức hút, người livestream liên tục gọi tên, cảm ơn các tài khoản gửi quà, công khai số lượng vật phẩm đã nhận và đưa ra những mốc trao đổi khác nhau. Cách làm này vừa tạo cảm giác hoạt động đang diễn ra sôi nổi, vừa kích thích tâm lý muốn tham gia của những người theo dõi.

Khi chứng kiến nhiều tài khoản liên tục tặng quà, một bộ phận người xem có thể bị cuốn theo tâm lý đám đông, cho rằng việc chi tiền sẽ giúp mình gặp may mắn hoặc nhận được phần thưởng như quảng cáo. Từ đó, hoạt động tặng quà ảo có thể trở thành công cụ để các đối tượng khai thác niềm tin, thúc đẩy người dùng chi tiêu liên tục.

Cơ quan công an lưu ý, việc gửi quà tặng trên livestream không có cơ sở bảo đảm người tham gia sẽ được ban phước, gặp may hay nhận tài lộc. Những lời hứa hẹn về lợi ích tâm linh đi kèm phần thưởng vật chất cần được nhìn nhận thận trọng, nhất là khi người tổ chức không công khai rõ ràng danh tính, thể lệ và cách thức trao thưởng.

Không để niềm tin trở thành kẽ hở cho hành vi lừa đảo

Người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người đang tìm kiếm sự an ủi, cầu bình an trên mạng xã hội có thể dễ bị tác động bởi các nội dung đánh vào niềm tin và mong muốn gặp điều tốt lành. Học sinh, người trẻ cũng cần được hướng dẫn để không nhầm lẫn giữa giá trị tinh thần với những lời quảng cáo mang tính mua bán, trao đổi.

Khi phát hiện livestream có dấu hiệu bất thường, người dùng nên lưu lại đường dẫn, tên tài khoản, nội dung trao đổi và chứng từ giao dịch nếu có. Những thông tin này có thể được gửi đến nền tảng để phản ánh, đồng thời trình báo cơ quan công an để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, người dùng cần giữ sự tỉnh táo, không để lòng tin và mong muốn cầu may trở thành cơ hội cho các đối tượng xấu lợi dụng, trục lợi trên không gian mạng.