Cảnh báo tin nhắn lừa đảo iPhone, xóa ngay kẻo mất tiền

Cảnh báo tin nhắn giả danh vi phạm giao thông đang bùng phát, nhắm vào người dùng iPhone và Android để đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tiền chỉ sau một cú quét QR.

Làn sóng tin nhắn lừa đảo mới đang khiến người dùng smartphone, đặc biệt là iPhone, đối mặt nguy cơ mất tiền chỉ sau một thao tác bất cẩn khi mở hoặc quét mã trong nội dung giả mạo.
Theo cảnh báo từ Federal Trade Commission và thông tin từ Forbes, kẻ gian đang giả danh cơ quan chức năng gửi thông báo vi phạm giao thông nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.
Các tin nhắn này thường được thiết kế giống văn bản chính thức, đi kèm logo cơ quan nhà nước, mã hồ sơ và thời gian xử lý, khiến người nhận dễ tin tưởng và làm theo hướng dẫn.
Đáng chú ý, nội dung thường yêu cầu người dùng lựa chọn giữa việc tham gia phiên tòa hoặc quét mã QR để nộp phạt nhanh, đánh trúng tâm lý sợ rắc rối và muốn xử lý gọn nhẹ.
Tuy nhiên, khi quét mã hoặc nhấp vào liên kết, người dùng có thể bị chuyển hướng tới các website giả mạo, nơi yêu cầu nhập thông tin thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc.
Tại Việt Nam, hình thức này cũng xuất hiện dưới dạng “phạt nguội”, với các tin nhắn đe dọa tăng mức xử phạt hoặc ảnh hưởng đăng kiểm nếu không thanh toán ngay lập tức.
Dấu hiệu nhận biết phổ biến gồm số điện thoại lạ, đường link có tên miền bất thường, lỗi chính tả hoặc nội dung mang tính thúc ép như “thông báo cuối cùng” hay “xử lý ngay”.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không nhấp link, không quét QR và cần xóa ngay tin nhắn đáng ngờ, đồng thời liên hệ ngân hàng và cơ quan công an nếu đã lỡ cung cấp thông tin.
