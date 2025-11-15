Hà Nội

Cảnh báo những việc tuyệt đối không nên nhờ ChatGPT xử lý

Số hóa

Cảnh báo những việc tuyệt đối không nên nhờ ChatGPT xử lý

Dù hữu ích trong nhiều lĩnh vực, ChatGPT vẫn có những giới hạn nghiêm trọng mà người dùng cần tránh để không gặp rủi ro.

Thiên Trang (TH)
ChatGPT không thể thay thế bác sĩ, tuyệt đối không dùng để tự chẩn đoán bệnh.
AI cũng không phù hợp để tham vấn tâm lý vì thiếu khả năng thấu cảm và chuyên môn.
Trong tình huống khẩn cấp, việc hỏi ChatGPT có thể gây nguy hiểm, hãy hành động ngay.
Không nên dùng ChatGPT để lập kế hoạch tài chính hoặc kê khai thuế cá nhân.
Tuyệt đối không nhập thông tin mật như hồ sơ bệnh án hay giấy tờ tùy thân vào AI.
ChatGPT không được phép hỗ trợ hành vi vi phạm pháp luật hay gian lận học tập.
AI không thể cung cấp tin tức thời gian thực, hãy tìm đến nguồn chính thống.
Việc soạn thảo văn bản pháp lý nên do luật sư thực hiện, không phải chatbot.
