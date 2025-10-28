Sự thật đáng sợ về ChatGPT khiến não người dần “lười biếng”

Hà Nội

Số hóa

Nghiên cứu của MIT cho thấy việc phụ thuộc vào ChatGPT quá nhiều có thể khiến não bộ giảm khả năng tư duy, ghi nhớ và sáng tạo.

Thiên Trang (TH)
Theo Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ChatGPT đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong học tập và công việc của hàng triệu người.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo việc lạm dụng AI có thể khiến não người “ngủ quên”, mất dần khả năng phản xạ tư duy.
Trong nghiên cứu mới, người tham gia được chia làm ba nhóm: dùng ChatGPT, dùng Google và tự viết bài luận.
Kết quả đo sóng não EEG cho thấy nhóm sử dụng ChatGPT có mức kết nối thần kinh yếu nhất.
Não bộ của họ hoạt động kém hơn, ít sáng tạo hơn và ghi nhớ nội dung bài viết cũng tệ hơn các nhóm còn lại.
Nhiều người trong nhóm này còn thừa nhận họ cảm thấy bài viết không thực sự “thuộc về mình”.
Sau bốn tháng, nhóm dùng ChatGPT bị đánh giá thấp hơn về khả năng ngôn ngữ và tư duy phản biện.
Các chuyên gia nhấn mạnh, AI nên là công cụ hỗ trợ, không phải “bộ não thay thế” nếu không, con người sẽ tự khiến trí tuệ của mình thoái hóa dần.
Mời quý độc giả xem thêm video: Rác A.I - Vấn nạn mới trên mạng xã hội VTV24
#ChatGPT #não bộ #tư duy #AI #MIT #sáng tạo

