Cần cẩu đổ sập xuống đường sau khi bị tàu điện đâm phải

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc xảy ra tai nạn khiến một người bị thương, một đoạn đường dây điện bị mất điện.

Một cần cẩu đã bị đổ và rơi xuống kết cấu của Tuyến 15-Silver thuộc hệ thống tàu điện một ray trên Đại lộ Giáo sư Luiz Ignácio Anhaia Mello, thuộc khu vực phía đông của São Paulo. Ngay sau khi rơi, một đoàn tàu đang lưu thông trên đoạn đường này đã đâm vào thiết bị.

Video: @MetodoMoreira / X

Video: @MetodoMoreira / X

Theo Sở Cứu hỏa São Paulo, người điều khiển cần cẩu đã bị thương và được công ty vận hành thiết bị giải cứu. Hiện chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của người này. Lực lượng Phòng vệ Dân sự đã được gọi đến hiện trường.

Theo thông tin từ Công ty Vận tải công cộng São Paulo (Companhia do Metropolitano de São Paulo), hành khách không bị thương và đã xuống tàu an toàn. Đoàn tàu gặp sự cố đã được đưa ra khỏi hoạt động để bảo trì.

Một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc sau khi thiết bị rơi xuống và tàu điện một ray đi qua, làm đổ cấu trúc tại khu vực ga Camilo Haddad. Sau đó, phần cấu trúc này rơi xuống đường ray. Cần cẩu, nằm bên trong một khu đất, cũng đổ xuống các phương tiện đang đỗ khác.

Theo thông tin từ Metro, dịch vụ trên Tuyến 15-Silver bị gián đoạn lúc 12:04 trưa giữa ga Vila Prudente và ga São Lucas sau khi một cần cẩu lắp đặt ở khu vực bên ngoài bị đổ xuống đường ray và bị tàu hỏa đâm trúng. Đoạn đường này được phục vụ bởi xe buýt của hệ thống Paese, trong khi tàu hỏa hoạt động giữa ga São Lucas và ga Jardim Colonial.

Theo Metro, các kỹ thuật viên của công ty đang nỗ lực khôi phục dịch vụ và nguyên nhân vụ va chạm sẽ được điều tra.