Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Sự cố FAA khiến hàng nghìn chuyến bay Mỹ gián đoạn
FAA dừng các chuyến khởi hành trên toàn nước Mỹ sau sự cố liên lạc ngày 13/11, khiến hơn 1.000 chuyến bị hủy và gần 10.000 chuyến khác bị hoãn.
FAA dừng các chuyến khởi hành trên toàn nước Mỹ sau sự cố liên lạc ngày 13/11, khiến hơn 1.000 chuyến bị hủy và gần 10.000 chuyến khác bị hoãn.
FAA dừng các chuyến khởi hành trên toàn nước Mỹ sau sự cố liên lạc ngày 13/11, khiến hơn 1.000 chuyến bị hủy và gần 10.000 chuyến khác bị hoãn.
Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, El Niño mạnh có thể khiến Bắc Bộ rét sâu, miền Trung mưa lớn, trong khi Nam Bộ nắng nóng và tăng nguy cơ khô hạn.
Với giá khoảng 46 triệu đồng, xe điện có thể khiến người lao động mất hơn 4 năm tích lũy. Chi phí sạc thấp hơn xăng nhưng trạm sạc còn hạn chế.
IMF đánh giá Việt Nam đang kiểm soát tốt lạm phát, nhưng cảnh báo giá năng lượng có thể tạo thêm sức ép khi nền kinh tế theo đuổi mục tiêu tăng trưởng.
Từ cuối năm 2022, khoảng 600.000 lao động công nghệ Mỹ mất việc. Nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy họ khó tìm việc mới và thu nhập giảm kéo dài.
Cơ quan soạn thảo dự kiến giữ nguyên quy định chưa bắt buộc tài xế công nghệ đóng BHXH; Bộ Nội vụ nghiên cứu mở rộng diện tham gia vào giai đoạn 2027–2028.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định nâng hạn mức vay nước ngoài trung, dài hạn năm 2026 lên 10 tỷ USD; bên vay tự chịu rủi ro trả nợ.
Đầu năm 2027, ba vị trí điều hành tại Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ khuyết. Pháp có lợi thế, trong khi Tây Ban Nha và Hà Lan cạnh tranh ghế chủ tịch.
Sojitz Nhật Bản ký ghi nhớ với Masan, dự kiến mua 5% cổ phần Masan High-Tech Materials và phân phối vonfram, florit dài hạn tại Nhật Bản.
Nvidia điều tra bê bối liên quan đến Jensen Huang nhưng chưa phát hiện rò rỉ bí mật. Sự phụ thuộc vào CEO làm dấy lên lo ngại về nguồn chip và niềm tin ngành AI.
FAA dừng các chuyến khởi hành trên toàn nước Mỹ sau sự cố liên lạc ngày 13/11, khiến hơn 1.000 chuyến bị hủy và gần 10.000 chuyến khác bị hoãn.
Từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, El Niño mạnh có thể khiến Bắc Bộ rét sâu, miền Trung mưa lớn, trong khi Nam Bộ nắng nóng và tăng nguy cơ khô hạn.
Với giá khoảng 46 triệu đồng, xe điện có thể khiến người lao động mất hơn 4 năm tích lũy. Chi phí sạc thấp hơn xăng nhưng trạm sạc còn hạn chế.
IMF đánh giá Việt Nam đang kiểm soát tốt lạm phát, nhưng cảnh báo giá năng lượng có thể tạo thêm sức ép khi nền kinh tế theo đuổi mục tiêu tăng trưởng.
Từ cuối năm 2022, khoảng 600.000 lao động công nghệ Mỹ mất việc. Nghiên cứu của Goldman Sachs cho thấy họ khó tìm việc mới và thu nhập giảm kéo dài.
Cơ quan soạn thảo dự kiến giữ nguyên quy định chưa bắt buộc tài xế công nghệ đóng BHXH; Bộ Nội vụ nghiên cứu mở rộng diện tham gia vào giai đoạn 2027–2028.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký quyết định nâng hạn mức vay nước ngoài trung, dài hạn năm 2026 lên 10 tỷ USD; bên vay tự chịu rủi ro trả nợ.
Đầu năm 2027, ba vị trí điều hành tại Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ khuyết. Pháp có lợi thế, trong khi Tây Ban Nha và Hà Lan cạnh tranh ghế chủ tịch.
Sojitz Nhật Bản ký ghi nhớ với Masan, dự kiến mua 5% cổ phần Masan High-Tech Materials và phân phối vonfram, florit dài hạn tại Nhật Bản.
Nvidia điều tra bê bối liên quan đến Jensen Huang nhưng chưa phát hiện rò rỉ bí mật. Sự phụ thuộc vào CEO làm dấy lên lo ngại về nguồn chip và niềm tin ngành AI.
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