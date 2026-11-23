Bé gái suýt rơi từ tầng 10, khoảnh khắc giải cứu khiến nhiều người thót tim

Một bé gái bất ngờ bị mắc kẹt bên ngoài cửa sổ tầng 10 của một tòa nhà cao tầng tại Trung Quốc. May mắn, người bên trong đã kịp thời kéo em vào.