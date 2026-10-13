Bé trai trượt chân rơi xuống khe giữa sân ga và tàu hỏa

Một cậu bé may mắn thoát nạn sau khi ngã vào khe giữa toa tàu và sân ga tại ga tàu hỏa Đông Thành Đô, Trung Quốc. Video đã lan truyền rộng rãi trên mạng.

Tại ga tàu Đông Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã xảy ra ​​một khoảnh khắc đáng sợ khi một cậu bé rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga trong lúc lên tàu G8645.

Video: @Bulvar Medya / X

Trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, người mẹ được nhìn thấy lên tàu với một chiếc vali lớn, còn đứa trẻ đi theo sau mà không để ý đến khoảng cách giữa sân ga và toa tàu. Cậu bé lập tức lọt qua khe hở và rơi xuống, gây hoảng loạn cho các hành khách khác.

Li Yanrong, một cảnh sát đường sắt đang tuần tra ở khu vực gần đó, đã vội vã đến hiện trường ngay khi nghe thấy tiếng la hét của người mẹ và sự hoảng loạn của hành khách. Anh ấy đã giúp bố mẹ cậu bé kéo đứa trẻ ra khỏi khe hở.

May mắn thay, cậu bé không bị thương và tiếp tục cuộc hành trình. Sau đó, cậu bé được nhân viên y tế kiểm tra và xác nhận rằng cậu hoàn toàn khỏe mạnh và không bị thương tích gì.

Đoạn video về vụ việc đã lan truyền rộng rãi kể từ đó và trở thành lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh về việc cần trông nom con cái trong suốt chuyến đi và không được để chúng một mình.