Bất động sản

Cận cảnh ngôi nhà 2 tầng "biết thở" bên sông Đồng Nai

Bằng cách kết hợp tường thở làm từ gạch lỗ và lớp cây xanh bao bọc, ngôi nhà có thể lấy sáng – đón gió tự nhiên và giữ được sự mát lành của khí hậu nhiệt đới.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nằm trong khu đất hơn 1.000m2, Wall House là một công trình độc đáo nằm ngay cạnh sông Đồng Nai. Ảnh: Ảnh: Hiroyuki Oki
Khi xây dựng, gia chủ và kiến trúc sư bàn bạc kỹ lưỡng về ý tưởng một ngôi nhà có thể thở được 24/24. Ảnh: Hiroyuki Oki
Theo đó, Wall House được định hình là một ngôi nhà với 8 khối không gian, tương ứng với các khu vực chức năng riêng. 8 khối nằm xen kẽ và được kết nối bởi không gian sinh hoạt chung được hình thành từ các bức tường thở. Ảnh: Hiroyuki Oki
Bức tường thở gồm hai yếu tố: hệ tường hở và khoảng sân vườn cây xanh. Ảnh: Hiroyuki Oki
Bức tường hở được tạo nên từ những viên gạch lỗ xếp ngược hướng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Hàng trăm ngàn lỗ gạch tạo ra các miệng gió hút không khí, cho gió cùng ánh sáng vào công trình. Ảnh: Hiroyuki Oki
Lớp áo thứ hai là cây xanh ngăn tác động xấu của môi trường ngoài vào không gian sinh hoạt bên trong. Ảnh: Hiroyuki Oki
Những viên gạch lỗ được sắp xếp thông minh và sáng tạo. Ảnh: Hiroyuki Oki
Ngoài những bức tường thở, kiến trúc sư còn thiết kế xen kẽ các khoảng giếng trời giúp chiếu sáng tới các khối phòng chức năng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Nhờ vậy, ngôi nhà tiết kiệm được chi phí tiêu thụ điện năng cho việc chiếu sáng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Hệ cây xanh dịu mát cũng khiến căn nhà trở thành không gian sống trong lành, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Hiroyuki Oki
Nội thất bên trong được chọn lựa theo tông màu nâu trầm và đen, gần gũi với bức tường thở. Ảnh: Hiroyuki Oki
Sự kết hợp đồng điệu giữa cầu thang và ô cửa. Ảnh: Hiroyuki Oki
#Ngôi nhà biết thở bên sông Đồng Nai #Kiến trúc sinh thái và tự nhiên #Bức tường thở từ gạch lỗ #Thiết kế lấy sáng và gió tự nhiên #Không gian xanh và sân vườn tích hợp #Tối ưu hóa chi phí năng lượng

