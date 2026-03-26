Cận cảnh loại UAV đánh chặn động năng bảo vệ Tổng thống Nga

Cận cảnh loại UAV đánh chặn động năng bảo vệ Tổng thống Nga

Thông số kỹ thuật mới về máy bay không người lái đánh chặn bí ẩn của Nga được hé lộ thông qua một số mẫu nguyên vẹn mà Ukraine thu giữ được.

Tuệ Minh
Trong cuộc chiến máy bay không người lái khốc liệt, Yolka nổi lên như một "sát thủ thầm lặng" với tốc độ 250 km/h, hệ thống lái tự động bằng trí tuệ nhân tạo và khả năng tác chiến chính xác, đe dọa bất kỳ máy bay không người lái/UAV nào bay thấp mà không cần đến đầu đạn nổ.
Trong cuộc chiến máy bay không người lái khốc liệt, Yolka nổi lên như một "sát thủ thầm lặng" với tốc độ 250 km/h, hệ thống lái tự động bằng trí tuệ nhân tạo và khả năng tác chiến chính xác, đe dọa bất kỳ máy bay không người lái/UAV nào bay thấp mà không cần đến đầu đạn nổ.
Được phát triển bởi các kỹ sư ở Moscow với sự hợp tác của các đơn vị phòng không, hệ thống phóng cầm tay này đã được thử nghiệm chiến đấu từ giữa năm 2025. Điều này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách tiếp cận an ninh không phận tầm thấp với độ chính xác và hiệu quả vượt trội.
Được phát triển bởi các kỹ sư ở Moscow với sự hợp tác của các đơn vị phòng không, hệ thống phóng cầm tay này đã được thử nghiệm chiến đấu từ giữa năm 2025. Điều này hứa hẹn sẽ cách mạng hóa cách tiếp cận an ninh không phận tầm thấp với độ chính xác và hiệu quả vượt trội.
Cơ chế vận hành "bắn một lần và quên" cho phép người điều khiển chỉ cần phóng máy bay không người lái từ một bệ phóng di động (máy phóng cầm tay hoặc thiết bị di động), sau đó trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động tiếp quản: phát hiện, khóa mục tiêu và dẫn hướng nó đến điểm va chạm.
Cơ chế vận hành "bắn một lần và quên" cho phép người điều khiển chỉ cần phóng máy bay không người lái từ một bệ phóng di động (máy phóng cầm tay hoặc thiết bị di động), sau đó trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động tiếp quản: phát hiện, khóa mục tiêu và dẫn hướng nó đến điểm va chạm.
Với tầm hoạt động hiệu quả khoảng 2-3km và độ cao tối đa khoảng 2km, nó tạo ra một "vùng bảo vệ" linh hoạt cho các mục tiêu trên mặt đất như vị trí quân sự, cơ sở hạ tầng hoặc các cuộc diễu binh.
Với tầm hoạt động hiệu quả khoảng 2-3km và độ cao tối đa khoảng 2km, nó tạo ra một "vùng bảo vệ" linh hoạt cho các mục tiêu trên mặt đất như vị trí quân sự, cơ sở hạ tầng hoặc các cuộc diễu binh.
Tuy nhiên, những thông tin chi tiết hơn của loại UAV đánh chặn này ngoài những công bố của Nga thì vẫn là một bức màn bí ẩn cho đến khi Cố vấn quốc phòng Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov đã công bố các chi tiết kỹ thuật của một loại máy bay không người lái đánh chặn ít được biết đến của Nga, có tên gọi là “Yolka”.
Tuy nhiên, những thông tin chi tiết hơn của loại UAV đánh chặn này ngoài những công bố của Nga thì vẫn là một bức màn bí ẩn cho đến khi Cố vấn quốc phòng Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov đã công bố các chi tiết kỹ thuật của một loại máy bay không người lái đánh chặn ít được biết đến của Nga, có tên gọi là “Yolka”.
Theo Beskrestnov, tên lửa đánh chặn Yolka chỉ hoạt động vào ban ngày và không thể sử dụng trong điều kiện trời mưa. Tầm hoạt động hiệu quả của nó khoảng 3 km, với tốc độ tối đa lên đến 200 km/h. Hệ thống được thiết kế để hoạt động trong điều kiện gió lên đến 8 mét/giây.
Theo Beskrestnov, tên lửa đánh chặn Yolka chỉ hoạt động vào ban ngày và không thể sử dụng trong điều kiện trời mưa. Tầm hoạt động hiệu quả của nó khoảng 3 km, với tốc độ tối đa lên đến 200 km/h. Hệ thống được thiết kế để hoạt động trong điều kiện gió lên đến 8 mét/giây.
Máy bay không người lái này cũng cho thấy hiệu suất giảm sút trong một số điều kiện thị giác nhất định. Theo dữ liệu, nó hoạt động kém hiệu quả trong điều kiện mây che phủ có độ tương phản cao và ánh nắng trực tiếp chói chang. Nếu máy bay đánh chặn mất mục tiêu, nó sẽ bay lên độ cao khoảng 50 mét rồi lượn xuống.
Máy bay không người lái này cũng cho thấy hiệu suất giảm sút trong một số điều kiện thị giác nhất định. Theo dữ liệu, nó hoạt động kém hiệu quả trong điều kiện mây che phủ có độ tương phản cao và ánh nắng trực tiếp chói chang. Nếu máy bay đánh chặn mất mục tiêu, nó sẽ bay lên độ cao khoảng 50 mét rồi lượn xuống.
Các chi tiết kỹ thuật từ sơ đồ được công bố cung cấp thêm thông tin chi tiết về cấu tạo của hệ thống. Khung máy bay được chế tạo từ các bộ phận sợi carbon, bao gồm ống carbon 8×100 mm và các yếu tố khung carbon, cùng với các bộ phận khung máy bay được in 3D. Cấu trúc bao gồm cánh trước, tấm chắn bên và nhiều bề mặt khí động học được thiết kế để tăng tính ổn định và khả năng điều khiển.
Các chi tiết kỹ thuật từ sơ đồ được công bố cung cấp thêm thông tin chi tiết về cấu tạo của hệ thống. Khung máy bay được chế tạo từ các bộ phận sợi carbon, bao gồm ống carbon 8×100 mm và các yếu tố khung carbon, cùng với các bộ phận khung máy bay được in 3D. Cấu trúc bao gồm cánh trước, tấm chắn bên và nhiều bề mặt khí động học được thiết kế để tăng tính ổn định và khả năng điều khiển.
Hệ thống động cơ và điều khiển bao gồm động cơ Skystars KOKO RS 2275 1950KV, bộ điều khiển tốc độ điện tử Skystars KM60A AM32 và servo BLUEARROW D0576 HS MG HV. Máy bay không người lái sử dụng bộ bốn cánh quạt iFlight Nazgul 5R V2 và được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-polymer Gaoneng GNB2200 6S.
Hệ thống động cơ và điều khiển bao gồm động cơ Skystars KOKO RS 2275 1950KV, bộ điều khiển tốc độ điện tử Skystars KM60A AM32 và servo BLUEARROW D0576 HS MG HV. Máy bay không người lái sử dụng bộ bốn cánh quạt iFlight Nazgul 5R V2 và được cung cấp năng lượng bởi pin lithium-polymer Gaoneng GNB2200 6S.
Hệ thống này cũng tích hợp một mô-đun xử lý có tên gọi là “Igolka”, được mô tả là bộ xử lý tín hiệu với mô-đun trí tuệ nhân tạo tích hợp và các thuật toán học máy. Điều này cho thấy có sự hỗ trợ tích hợp trên tàu để theo dõi hoặc tấn công mục tiêu.
Hệ thống này cũng tích hợp một mô-đun xử lý có tên gọi là “Igolka”, được mô tả là bộ xử lý tín hiệu với mô-đun trí tuệ nhân tạo tích hợp và các thuật toán học máy. Điều này cho thấy có sự hỗ trợ tích hợp trên tàu để theo dõi hoặc tấn công mục tiêu.
Tuy nhiên, những thông tin của Cố vấn quốc phòng Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov bị cho là cố tình đánh giá thấp tính năng của loại UAV đánh chặn này. Các báo cáo từ tiền tuyến cho thấy Yolka đạt tỷ lệ thành công cao nhờ các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân biệt mục tiêu, giảm nguy cơ bắn nhầm.
Tuy nhiên, những thông tin của Cố vấn quốc phòng Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov bị cho là cố tình đánh giá thấp tính năng của loại UAV đánh chặn này. Các báo cáo từ tiền tuyến cho thấy Yolka đạt tỷ lệ thành công cao nhờ các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân biệt mục tiêu, giảm nguy cơ bắn nhầm.
Các nguồn tin của Nga cho biết hệ thống Yolka hiện được coi là một trong những giải pháp chống máy bay không người lái tiên tiến nhất đang được sử dụng và đã được triển khai cho các đơn vị bảo vệ ưu tiên cao, bao gồm cả các đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Các nguồn tin của Nga cho biết hệ thống Yolka hiện được coi là một trong những giải pháp chống máy bay không người lái tiên tiến nhất đang được sử dụng và đã được triển khai cho các đơn vị bảo vệ ưu tiên cao, bao gồm cả các đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Năng lực đáng gờm của UAV đánh chặn Yolka sở hữu trí tuệ nhân tạo.
Tuệ Minh
Sai lầm khi dùng tai nghe nhét tai

