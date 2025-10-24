Hà Nội

Cận cảnh khu mộ cổ 5.000 tuổi, xây chuẩn thiên văn học đến khó tin

Newgrange, công trình cổ xưa hơn cả kim tự tháp Giza, là minh chứng cho trình độ xây dựng và thiên văn học của người Ireland thời kỳ đồ đá mới.

Newgrange có niên đại hơn 5.000 năm. Công trình được xây dựng khoảng năm 3.200 TCN, tức là trước cả kim tự tháp Ai Cập và Stonehenge. Ảnh: Pinterest.
Newgrange có niên đại hơn 5.000 năm. Công trình được xây dựng khoảng năm 3.200 TCN, tức là trước cả kim tự tháp Ai Cập và Stonehenge. Ảnh: Pinterest.
Đây không phải là ngôi mộ thông thường. Dù được gọi là “mộ đá”, Newgrange có thể là một trung tâm nghi lễ liên quan đến sinh – tử – tái sinh. Ảnh: Pinterest.
Đây không phải là ngôi mộ thông thường. Dù được gọi là “mộ đá”, Newgrange có thể là một trung tâm nghi lễ liên quan đến sinh – tử – tái sinh. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng cực kỳ chính xác. Những khối đá nặng hàng chục tấn được xếp khít đến mức nước mưa không thể thấm vào suốt hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Được xây dựng cực kỳ chính xác. Những khối đá nặng hàng chục tấn được xếp khít đến mức nước mưa không thể thấm vào suốt hàng nghìn năm. Ảnh: Pinterest.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bên trong mộ mỗi Đông chí. Vào ngày 21/12 hàng năm, tia sáng mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua khe cửa và chiếu sáng căn phòng chính của khu mộ trong vài phút. Ảnh: Pinterest.
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào bên trong mộ mỗi Đông chí. Vào ngày 21/12 hàng năm, tia sáng mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua khe cửa và chiếu sáng căn phòng chính của khu mộ trong vài phút. Ảnh: Pinterest.
Hoa văn khắc xoắn ốc mang ý nghĩa biểu tượng. Các họa tiết này tượng trưng cho mặt trời, sự sống vĩnh hằng hoặc chu kỳ của tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Hoa văn khắc xoắn ốc mang ý nghĩa biểu tượng. Các họa tiết này tượng trưng cho mặt trời, sự sống vĩnh hằng hoặc chu kỳ của tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Đá dùng để xây đến từ nơi cách xa hàng chục cây số. Người cổ đại vận chuyển đá granite và đá thạch anh từ các vùng cách Newgrange tới 80 km. Ảnh: Pinterest.
Đá dùng để xây đến từ nơi cách xa hàng chục cây số. Người cổ đại vận chuyển đá granite và đá thạch anh từ các vùng cách Newgrange tới 80 km. Ảnh: Pinterest.
Newgrange từng bị quên lãng hàng ngàn năm. Sau thời kỳ đồ đá mới, công trình bị chôn vùi và chỉ được phát hiện lại vào thế kỷ 17. Ảnh: Pinterest.
Newgrange từng bị quên lãng hàng ngàn năm. Sau thời kỳ đồ đá mới, công trình bị chôn vùi và chỉ được phát hiện lại vào thế kỷ 17. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay là Di sản Thế giới UNESCO. Cùng với Knowth và Dowth, Newgrange thuộc khu phức hợp Brú na Bóinne – một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay là Di sản Thế giới UNESCO. Cùng với Knowth và Dowth, Newgrange thuộc khu phức hợp Brú na Bóinne – một trong những di chỉ khảo cổ quan trọng nhất châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
