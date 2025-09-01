Hà Nội

Kho tri thức

Cận cảnh bức phù điêu khắc đầu người và rắn 3.800 tuổi

Bức phù điêu đầu người và rắn bao quanh trên tường 3.800 năm tuổi được phát hiện ở Peru gây xôn xao giới khảo cổ học Châu Mỹ.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại di chỉ khảo cổ Vichama thuộc Khu Khảo cổ Caral của Peru, các chuyên gia đến từ Đại học Quốc gia Trujillo bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa, kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Đó là một bức phù điêu cao 1 mét, dài 2,8 mét, có 3 khuôn mặt người kỳ lạ, ước tính có niên đại khoảng 3.800 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Có 2 trong số 3 khuôn mặt kể trên có đôi mắt nhắm nghiền và đều có con rắn dài bao quanh. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Tại vị trí hai đầu rắn gặp nhau ở giữa bức phù điêu là đầu người kỳ lạ, với khuôn mặt mở to cùng 5 ngón tay mà theo các chuyên gia, nó còn tượng trưng cho một hạt giống đang nảy mầm và bắt đầu bén rễ. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Nhà khảo cổ học Ruth Shady thuộc Đại học Quốc gia Trujillo đưa ra giả thuyết rằng, những con rắn tượng trưng cho vị thần nước có chức năng tưới tiêu cho Trái Đất và làm cho hạt giống nảy mầm. Ảnh: @Đại học Quốc gia Trujillo.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
