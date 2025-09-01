Cận cảnh bức phù điêu khắc đầu người và rắn 3.800 tuổi

Bức phù điêu đầu người và rắn bao quanh trên tường 3.800 năm tuổi được phát hiện ở Peru gây xôn xao giới khảo cổ học Châu Mỹ.
Lâm Thanh Nhã - diễn viên phim Mưa đỏ từng bán vé số, vác rơm thuê để phụ giúp gia đình từ khi còn nhỏ.
Lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Ukraine luồn sâu vào lãnh thổ Nga làm nhiệm vụ phá hoại, gây rối…nhưng bị Nga tiêu diệt, toán trưởng bị bắt làm tù binh.
Trồng cây lựu trong sân vườn không chỉ làm đẹp không gian, mà còn thu hút tài lộc, mang lại hòa khí, hạnh phúc và sự sung túc lâu bền.
Vết bớt không chỉ là dấu ấn cơ thể, mà trong phong thủy còn là biểu tượng được Phật điểm hóa, báo hiệu cuộc sống an yên, hạnh phúc viên mãn.
Từ loại quả dân dã ở quê, trám đen nay trở thành đặc sản lên tới hơn 200.000 đồng/kg, được dân thành phố ưa chuộng.
Lâm Thanh Nhã - diễn viên phim Mưa đỏ từng bán vé số, vác rơm thuê để phụ giúp gia đình từ khi còn nhỏ.
Đêm 31/8, rạng sáng ngày 1/9, người dân đã trải bạt, nylon, dựng lều ở khu vực nút giao Hàng Khay giữ chỗ chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi hãy suy nghĩ tích cực, trải qua gian khó thì có thể nhận được kết quả như mong đợi.
Trịnh Kim Chi hòa chung không khí náo nức của dân tộc mừng đại lễ. Hà Anh cùng con gái diện áo dài đỏ, dạo phố phường Hà Nội chụp ảnh.
Ngôi nhà Hoa hậu Tiểu Vy mua tặng bố mẹ gồm 2 tầng, có cửa kính lớn đón ánh sáng, mặt tiền có hàng dây leo xanh mướt.
SUV địa hình Tank 500 mới của GWM ra mắt với cả phiên bản plug-in hybrid PHEV và động cơ đốt trong, mang một số cải tiến ngoại hình và trang bị.
Trong Hậu duệ mặt trời bản Việt, Khả Ngân vào vai bác sĩ yêu đại úy do Song Luân đóng. Mới đây, khoảnh khắc hội ngộ giữa hai diễn viên gây chú ý.
Lưới cửa sổ La Mã hiếm hoi được các nhà khảo cổ tìm thấy còn nguyên vẹn ở Mérida, Tây Ban Nha.
Người hái nấm tìm thấy chiếc mũ bảo vệ quý giá có từ thời Đồ Đồng dành cho giới tinh hoa thượng lưu hoặc các thủ lĩnh quân sự.
Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Kiều Duy thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật với hai phong cách đối lập, cho thấy sự chín muồi trong cả nhan sắc lẫn thần thái.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm, Guinness World Records hé lộ loạt kỷ lục độc lạ, gây sốc và đầy bất ngờ, khiến thế giới phải sửng sốt và tranh luận sôi nổi.
Bàn tay bằng đồng nặng khoảng 2,3 kg và theo các nhà nghiên cứu, đây là một món quà dâng lên vị thần để hỗ trợ người La Mã trong cuộc viễn chinh quân sự.
Sau nửa năm biến mất khỏi mạng xã hội, nữ streamer Cô Chip bất ngờ trở lại với loạt ảnh khoe vóc dáng gợi cảm, khiến fan nam “đứng ngồi không yên”.
Từ tượng đài điện tử Nhật Bản, Sony đang dồn nguồn lực tỷ USD vào mảng game, tham vọng biến PlayStation thành đế chế đủ sức thách thức Microsoft và Nintendo.
Tử vi tuần mới cho thấy: Dần - Mùi gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc vượng phát; còn Tý - Mão nên thận trọng kẻo vận xui ập đến.
Trầu bà công chúa hồng với lá trái tim pha hồng độc lạ, không chỉ là cây cảnh trang trí cực hot mà còn mang ý nghĩa phong thủy, thu hút may mắn, tài lộc.