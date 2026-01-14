Hà Nội

Dùng laser quét trúng công trình kiến ​​trúc cổ trong rừng mưa nhiệt đới

Kho tri thức

Dùng laser quét trúng công trình kiến ​​trúc cổ trong rừng mưa nhiệt đới

Công nghệ laser đã giúp các chuyên gia phát hiện ra tàn tích công trình kiến ​​trúc cổ xưa trong rừng mưa nhiệt đới ở Ecuador.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Mới đây, sử dụng công nghệ quét laser, các nhà khảo cổ học đến từ Viện Di sản Đô thị Ecuador đã xác định được tàn tích công trình cổ đại ẩn mình dưới tán rừng rậm rạp của khu rừng mưa thuộc dãy Andes của Ecuador. Ảnh: @Viện Di sản Đô thị Ecuador.
Cụ thể, Viện Di sản Đô thị Ecuador thông báo rằng, việc sử dụng công nghệ LiDAR (Phát hiện và Đo khoảng cách bằng ánh sáng) tại xã San Francisco de Pachijal đã làm thay đổi cách hiểu về lịch sử của khu vực này. Ảnh: @Viện Di sản Đô thị Ecuador.
Cụ thể, nhóm chuyên gia đã phát hiện 40 gò đất và 100 bậc thang. Ảnh: @Viện Di sản Đô thị Ecuador.
Địa điểm này còn có các cấu trúc hình tròn và hình chữ nhật được kết nối với nhau bằng một mạng lưới đường cổ, được gọi là calzadas. Ảnh: @Viện Di sản Đô thị Ecuador.
Các nhà khảo cổ học cho rằng, quần thể tàn tích công trình này thuộc về nền văn hóa Yumbo, một xã hội được biết đến là đã sinh sống ở vùng Tây Bắc dãy Andes trước khi người Tây Ban Nha đặt chân đến. Ảnh: @Viện Di sản Đô thị Ecuador.
Cấu trúc này bao gồm các bức tường đá, cùng một hệ thống thoát nước phức tạp, những yếu tố cho thấy kiến ​​thức thủy lực người xưa đã rất tiên tiến và khéo léo. Ảnh: @Viện Di sản Đô thị Ecuador.
Tàn tích công trình này cho thấy một mô hình định cư được quy hoạch cẩn thận, gắn liền với các hoạt động sản xuất, xã hội và nghi lễ bản địa cổ xưa bài bản. Ảnh: @Viện Di sản Đô thị Ecuador.
Thiên Đăng (Theo greekreporter)
GALLERY MỚI NHẤT