Lạc không chỉ bổ dưỡng, tốt cho tim mạch mà còn là món ăn vặt quen thuộc. Tuy nhiên luộc sao để hạt bở, ngon, không thâm đen thì không phải ai cũng biết.

Lạc không chỉ là món ăn vặt quen thuộc mà còn là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Trong hạt lạc có nhiều protein, chất béo lành mạnh, vitamin E, vitamin nhóm B, cùng các khoáng chất như magiê, kẽm. Nhờ vậy, ăn lạc đều đặn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tốt cho não bộ, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường năng lượng và làm đẹp da. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa trong lạc còn giúp ngăn ngừa lão hóa sớm và bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mạn tính.

Cách luộc lạc chuẩn đầu bếp bở, thơm, căng mọng, ăn là mê. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, để có đĩa lạc luộc bở tơi, thơm bùi, hạt nào hạt nấy căng mọng và không bị thâm đen thì không phải ai cũng biết cách. Các đầu bếp có kinh nghiệm chỉ ra rằng thói quen chỉ cho muối khi luộc lạc là sai lầm, vì muối làm lạc mất nước, hạt dễ cứng và sẫm màu. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây để lạc vừa ngon vừa đẹp mắt.

Rửa sạch bùn đất bằng bột mì

Lạc mới mua về thường dính bùn cát, chỉ rửa bằng nước khó sạch. Bí quyết là hòa 2 thìa bột mì vào chậu nước, cho lạc vào ngâm khoảng 20 phút rồi khuấy đều. Bột mì sẽ cuốn hết đất cát xuống đáy. Sau đó, thay nước 2 lần và chà xát mạnh tay. Lúc này vỏ lạc sẽ sạch bong, màu vàng nhạt đẹp mắt.

Tạo “đường dẫn” cho gia vị thấm vào hạt

Trước khi luộc, dùng ngón cái và ngón trỏ ấn nhẹ hai đầu hạt lạc cho đến khi nghe tiếng “tách”, vỏ hơi nứt ra. Cách này giúp gia vị dễ dàng ngấm vào nhân, khiến hạt lạc luộc đậm đà và dẻo bùi hơn hẳn.

Nêm gia vị khéo léo

Cho lạc vào nồi nước sao cho ngập hoàn toàn. Để tăng hương vị, bạn có thể thêm hoa hồi, lá nguyệt quế, ớt hoặc hạt tiêu (tùy khẩu vị). Với 1 kg lạc, cho khoảng 20g muối để hạt vừa mặn, thêm 1 thìa nhỏ đường trắng để cân bằng vị, giúp lạc bùi và đậm đà hơn.

Luộc và ngâm đúng cách

Đun sôi nồi lạc trên lửa lớn, sau đó hạ xuống lửa vừa, đậy nắp và luộc trong 45 phút. Khi tắt bếp, không vội vớt ra mà để lạc ngâm trong nước thêm ít nhất 1 giờ. Đây là bí quyết để hạt lạc ngấm gia vị, vừa mềm, vừa bở, lại giữ được màu đẹp mắt.

Lạc luộc xong hạt căng mọng, bùi ngọt, thơm thoang thoảng mùi gia vị. Đây là món ăn vặt lý tưởng, cũng có thể dùng làm mồi nhắm hoặc ăn kèm trong bữa cơm. Nếu chưa dùng hết, bạn có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh vài ngày mà lạc vẫn mềm và ngon.