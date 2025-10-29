Cách làm tóp mỡ rim mắm tỏi ớt giòn tan, đậm vị khiến ai cũng mê

Trong tiết trời se lạnh, đĩa tóp mỡ rim mắm tỏi ớt giòn rụm, cay nồng hương tỏi ớt khiến bữa cơm thêm ấm cúng, ăn một miếng là muốn gắp mãi không dừng.

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, bữa cơm gia đình trở nên ấm cúng hơn với những món ăn quen thuộc. Trong đó, tóp mỡ rim mắm tỏi ớt trở thành “ngôi sao” trong bữa ăn, khiến cả nhà khó lòng dừng đũa. Giòn rụm, cay nồng và đậm đà, món ăn này không chỉ dễ làm mà còn mang đến trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Nguyên liệu chuẩn bị

Để có đĩa tóp mỡ hoàn hảo, bước đầu tiên là chọn nguyên liệu. Ba chỉ là phần thịt lý tưởng, nên ưu tiên những miếng có nhiều mỡ, khoảng 1 kg. Các gia vị cần chuẩn bị gồm muối, gừng, hành, đầu hành, tỏi, ớt và ớt bột.

Phần sốt rim làm tăng vị đậm đà cho tóp mỡ gồm:

1,5 thìa nước mắm

1 thìa đường

1 thìa tương cà chua

1 thìa tương ớt

1/2 muôi nước

Cách làm tóp mỡ rim mắm tỏi ớt

Bước 1: Sơ chế ba chỉ

Ba chỉ rửa sạch, để ráo, sau đó thái miếng vuông nhỏ vừa ăn. Ướp thịt với chút muối và gừng băm nhỏ để khử mùi, giúp món ăn thơm hơn.

Bước 2: Chiên tóp mỡ

Đun nóng chảo, cho ba chỉ vào chiên trên lửa vừa. Khi mỡ bắt đầu tiết ra và lớp ngoài chuyển vàng giòn, vớt ra để ráo dầu. Lưu ý giữ lại phần mỡ đã ra, đây là “bí quyết” giúp rim tóp mỡ thêm đậm đà.

Bước 3: Rim với sốt mắm tỏi ớt

Phi thơm hành, tỏi, ớt băm trong chảo mỡ, sau đó thêm sốt đã pha vào. Khi sốt sôi, cho tóp mỡ vào rim đều trên lửa nhỏ, cho đến khi nước sốt bám quanh miếng tóp và hơi keo lại. Thêm chút ớt bột nếu muốn tăng vị cay nồng.

Bước 4: Hoàn thiện

Tóp mỡ rim xong có màu vàng nâu bắt mắt, bề mặt giòn tan, bên trong mềm ngậy. Món ăn ngon nhất khi ăn nóng cùng cơm trắng hoặc làm món nhắm lai rai với bia trong những ngày se lạnh.

Theo các đầu bếp, để tóp mỡ đạt độ giòn hoàn hảo, cần chiên trên lửa vừa và không đảo liên tục. Ngoài ra, giữ lại mỡ đã ra từ ba chỉ sẽ giúp tóp mỡ rim đều vị và có màu đẹp mắt.

Tóp mỡ rim mắm tỏi ớt không chỉ là món ăn ngon, mà còn mang lại cảm giác ấm áp, gắn kết các thành viên trong gia đình mỗi dịp đầu mùa. Chỉ với vài bước đơn giản và nguyên liệu quen thuộc, du khách hoàn toàn có thể tự tay chế biến một đĩa tóp mỡ giòn rụm, cay nồng, làm ấm lòng những ngày se lạnh.