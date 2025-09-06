Cách dọn dẹp bàn thờ đúng chuẩn dịp Rằm tháng 7 Âm lịch

Tháng 7 Âm lịch là dịp quan trọng để tưởng nhớ tổ tiên. Dọn bàn thờ đúng nghi lễ sẽ giúp gia đạo an lành, thể hiện lòng hiếu kính.

Việc dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch cần được thực hiện cẩn thận và đúng cách. Dưới đây là những điều bạn nên lưu ý:

- Tâm thế thanh tịnh: Trước khi dọn dẹp, bạn nên tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng và giữ tâm hồn thanh tịnh, tránh suy nghĩ những điều không tốt.

- Thắp hương xin phép: Thắp một nén nhang và khấn vái xin phép gia tiên, thần linh để được dọn dẹp bàn thờ.

- Chuẩn bị dụng cụ: Sử dụng một bộ chổi, khăn lau riêng biệt cho bàn thờ. Tốt nhất là sử dụng khăn mới.

Văn khấn khi dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch

2. Văn khấn khi dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch

Bạn có thể tham khảo văn khấn sau:

"Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy chư vị Tôn thần, các vị thần linh, gia tiên tiền tổ.

Hôm nay là ngày... tháng... năm... (âm lịch),

Con tên là... (họ tên), sinh năm..., trú tại... (địa chỉ).

Để tỏ lòng thành kính với các vị, con xin phép được bao sái (lau chùi) bàn thờ. Kính xin các vị chứng giám và phù hộ độ trì cho con được làm việc này một cách suôn sẻ và được mọi sự bình an, may mắn."

Dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch lưu ý gì để cầu may mắn, an lành cho gia chủ

2. Quy trình dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch

- Hạ đồ cẩn thận: Các đồ thờ cúng như bát hương, lư đồng, chén nước, hoa quả... nên được hạ xuống một cách nhẹ nhàng. Trải một tấm vải sạch lên bàn để đặt đồ vật lên đó, tránh đặt trực tiếp xuống đất.

- Lau dọn theo thứ tự:

Lau bài vị, bát hương: Dùng khăn sạch đã thấm nước ngũ vị hương (nước gừng, nước hoa bưởi, hoa nhài...) để lau. Lau từ trên xuống dưới, lau sạch bụi bẩn và các vết ố.

Lau đồ thờ cúng: Các đồ bằng đồng, sứ nên dùng khăn ẩm sạch để lau.

Lau bàn thờ: Cuối cùng lau bề mặt bàn thờ.

3. Những điều kiêng kỵ khi dọn bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch

- Không xê dịch bát hương: Đây là điều tối kỵ nhất. Nếu cần phải xê dịch, hãy thắp hương và làm văn khấn để xin phép.

- Không dùng khăn bẩn: Tuyệt đối không dùng khăn, chổi đã dùng cho các việc khác để lau bàn thờ.

- Không đặt đồ thờ xuống đất: Luôn luôn đặt đồ thờ trên một mặt phẳng sạch, như bàn, chiếu, hoặc tấm vải đã trải sẵn.

- Không nói tục, chửi bậy: Giữ thái độ thành kính, trang nghiêm trong suốt quá trình dọn dẹp.

Việc dọn dẹp bàn thờ không chỉ là một công việc vệ sinh thông thường mà còn là cách để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo và sự tôn kính. Hy vọng những lưu ý trên sẽ giúp bạn thực hiện công việc này một cách đúng đắn và trọn vẹn nhất.

*Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo