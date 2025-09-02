Hà Nội

Các khối quân đội hùng dũng tiến về Quảng trường Ba Đình trước giờ trọng đại

Xã hội

Sáng sớm ngày 2/9, từng khối quân đội hùng dũng tiến về Quảng trường Ba Đình để tham dự Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.

Thiên Anh
Các chiến sĩ khoác trên mình quân phục chỉnh tề, bước đều trong bầu không khí trang nghiêm trước giờ đại lễ.
Lá Quốc kỳ đỏ thắm theo chân các chiến sĩ tiến vào Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Tiếp nối cờ Tổ quốc là lá Quân kỳ Quyết thắng – biểu tượng bất diệt của tinh thần chiến đấu và chiến thắng.
Đúng 6h30, Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh sẽ chính thức diễn ra.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận.
Thiên Anh
