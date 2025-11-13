Hà Nội

Cá thời tiền sử quý hiếm bỗng nổi lên ngoài khơi Cornwall

Giải mã

Cá thời tiền sử quý hiếm bỗng nổi lên ngoài khơi Cornwall

Một thợ lặn đã may mắn quay được video về khơi bờ biển Cornwall, Anh về cá Wreckfish khổng lồ. Đây là loài cá tiền sử, hiếm khi xuất hiện gần mặt nước.

Tâm Anh (theo Devonlive)
Mới đây, thợ lặn Charles Hood đã ghi được video đáng kinh ngạc về cá Wreckfish khổng lồ nổi lên gần mặt nước, ngoài khơi Lamorna, gần Penzance, Cornwall. Đây là lần đầu tiên loài cá này được nhìn thấy ngoài khơi bờ biển Anh sau hơn 2 thập kỷ. Sự xuất hiện của cá Wreckfish khiến một số chuyên gia suy đoán có thể đây là dấu hiệu của biến đổi khí hậu. Ảnh: Jam Press/Charles Hood.
Wreckfish là loài cá tiền sử thường được tìm thấy ở vùng nước sâu, hiếm khi xuất hiện gần mặt nước. Nó có thể đạt kích thước 2m và tuổi thọ lên tới 100 năm. Ảnh: Jam Press/Charles Hood.
Thợ lặn Hood, người có hơn 20 năm kinh nghiệm quay phim cá mập tại vùng biển Cornish, đã đối mặt trực tiếp với Wreckfish khi đang bơi cùng cá mập xanh. Ảnh: Jam Press/Charles Hood.
"Chúng rất hiếm! Thỉnh thoảng ngư dân kéo được chúng ngoài khơi xa, nhưng nhìn thấy chúng bơi lơ lửng giữa cột nước hoặc gần mặt biển là rất hiếm gặp", thợ lặn Hood cho biết. Ảnh: Jam Press/Charles Hood.
Thợ lặn Hood chia sẻ thêm rằng đã quay video được nhiều loại cá mập ở vùng biển Cornwall trong hơn 20 năm và đây là lần duy nhất tôi nhìn thấy một con cá Wreckfish. Ảnh: Jam Press/Charles Hood.
Cornwall hiện là "điểm nóng" khi liên tục chứng kiến sự xuất hiện bất thường của nhiều loài động vật trong năm nay. Ngoài cá Wreckfish, vùng biển này còn ghi nhận sự có mặt của châu chấu, bọ ngựa và các loài sên biển có hình thù kỳ lạ. Ảnh: Jam Press/Tonny Steenhagen.
Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, ngư dân Aaron Meade, 39 tuổi, đến từ Bodmin, đã bắt được một con cá Mặt Trời (Mola mola) ở gần Padstow, một cảng cá trên bờ biển phía bắc Cornwall, khi thả câu. Ảnh: Ralph Pace.
Ngư dân Aaron vô cùng kinh ngạc khi câu được một con cá Mặt Trời. Anh cho hay không thể tin nổi chuyện này đã xảy ra. Ảnh: Wikimedia Commons.
Mola mola là loài cá xương lớn nhất thế giới. Loài cá Mặt Trời này có thể đạt chiều dài tới hơn 3,3m và nặng 2,5 tấn. Ảnh: Flickr.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Devonlive)
