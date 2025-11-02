Hà Nội

Loài cá có vảy sáng rực, từng thống trị hồ nước thời khủng long

Giải mã

Loài cá có vảy sáng rực, từng thống trị hồ nước thời khủng long

Lepidotes là một loài cá cổ đại có vảy sáng như ngọc, từng bơi lội trong các hồ nước kỷ Jura – thời đại của khủng long.

T.B (tổng hợp)
Xuất hiện từ kỷ Jura. Lepidotes sống cách đây hơn 150 triệu năm, cùng thời với những loài khủng long đầu tiên. Ảnh: ark.wiki.gg.
Vảy sáng bóng. Các vảy của chúng làm bằng chất ganoine cứng, phản chiếu ánh sáng như gương. Ảnh: Pinterest.
Kích thước vừa phải. Chúng dài khoảng 30–60 cm, tương đương một con cá chép lớn. Ảnh: twimg.com.
Cấu trúc cơ thể cổ điển. Chúng có vây đuôi đối xứng và thân hình thon gọn, điển hình cho các loài cá cổ. Ảnh: urweltsteinbruch.de.
Phân bố rộng khắp. Hóa thạch Lepidotes được tìm thấy ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ. Ảnh: fossilien-verkauf.de.
Thức ăn phong phú. Lepidotes là loài ăn tạp, có thể ăn cả động vật nhỏ lẫn thực vật dưới nước. Ảnh: etsystatic.com.
#Cá cổ đại Lepidotes #Vảy sáng bóng ganoine #Hóa thạch kỷ Jura #Đặc điểm sinh học cá cổ #Phân bố toàn cầu cá cổ

