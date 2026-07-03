Cả nhà đi xuyên Việt nhẹ tênh, chủ xe tiết lộ điểm mê nhất VinFast VF 8 Eco

Đáp ứng đúng những nhu cầu cấp thiết nhất của người dùng, VinFast VF 8 Eco với những ưu điểm về không gian, vận hành và chi phí đang tạo nên sức hút lớn.

Khoang rộng, người già, trẻ nhỏ ngồi xe “khỏe re”

Điểm dễ nhận thấy nhất trên VF 8 Eco nằm ở cảm giác “xe lớn”. Với chiều dài cơ sở lên tới 2.950 mm, mẫu SUV điện của VinFast sở hữu khoang cabin rộng hơn đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc như CR-V hay Santa Fe. Đây là yếu tố thuyết phục nhiều gia đình trẻ, trong đó có reviewer Đăng Nguyễn, lựa chọn mẫu xe này.

“Những gia đình có con nhỏ sẽ hiểu không gian quan trọng thế nào. VF 8 Eco đủ rộng để đặt thoải mái ghế trẻ em mà vẫn còn nhiều khoảng trống cho người ngồi phía sau. Cốp sau 376 lít và cốp trước 88 lít cũng giúp chúng tôi có thể mang theo rất nhiều đồ khi đi chơi xa”, anh chia sẻ.

Không chỉ rộng rãi, mẫu D-SUV còn được đánh giá cao ở khả năng vận hành - yếu tố quyết định sự thoải mái của cả gia đình trên những hành trình dài. Mẫu xe sở hữu động cơ điện 201 mã lực cùng mô-men xoắn 310 Nm. Với anh Đức Văn (Nghệ An), những thông số vượt trội trên tạo cảm giác lái dễ chịu, phấn khích hơn hẳn các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

“VF 8 Eco có động cơ vận hành êm, mượt và có khả năng tăng tốc tức thì. Dàn treo xử lý tốt khi đi qua đường gồ ghề giúp xe vận hành chắc chắn, rất an tâm khi đi xuyên Việt”, anh Văn chia sẻ sau những chuyến đi xuyên Việt.

Anh Văn cũng cho rằng, VF 8 Eco mang lại cảm giác “thư thái” trên những hành trình dài. Từ cao tốc cho tới các cung đèo như Hải Vân, xe đều cho độ ổn định thân xe tốt, giúp những người ngồi cùng xe cảm thấy dễ chịu.

“Mẹ tôi trước đây cứ ngồi xe là mệt. Khi chuyển sang VF 8 Eco, khoang xe thoáng, không có mùi xăng nên bà không còn mệt mỏi trên mỗi chuyến đi”, anh Đức Văn cho biết.

Theo nhiều người dùng, mẫu D-SUV nhà VinFast còn được đánh giá cao ở loạt tiện ích như chức năng Auto Hold giúp giảm mệt mỏi khi đi phố, phanh tái sinh hỗ trợ vận hành nhẹ nhàng hơn hay chế độ cắm trại cho phép duy trì điều hòa khi xe dừng.

Mỗi chuyến đi xa bớt cả chục triệu đồng tiền xăng

Một trong những lý do khiến VF 8 Eco được các gia đình ưa chuộng và tạo ra khác biệt lớn so với các đối thủ cùng phân khúc là chi phí sử dụng. Theo anh Âu Ngọc Phú (Hà Nội), trước đây, để “nuôi” một mẫu SUV cỡ D chạy xăng đủ rộng rãi, anh sẽ mất khoảng 3-7 triệu đồng tiền nhiên liệu mỗi tháng. Tuy nhiên, với xe điện, khoản chi này hoàn toàn bị loại bỏ.

“Từ khi “tậu mới” VF 8 Eco, mỗi lần đi chơi cả nhà, tôi không còn phải đắn đo tính toán cung đường, tính toán tiền xăng xe nữa. Xe của tôi đang được miễn phí sạc 10 lần/tháng tới 10/2/2029, với quãng đường di chuyển lên tới 562 km một lần sạc đầy thì như vậy là quá đủ”, anh Phú nhấn mạnh.

Quan điểm này cũng được anh Đức Văn đồng tình sau nhiều chuyến xuyên Việt. Trước đây anh thường tốn hơn chục triệu đồng tiền xăng cho một hành trình dài. Nay, với VF 8 Eco, khoản chi này có thể dồn sang để nâng cấp khách sạn, ăn uống hoặc các hoạt động trải nghiệm đáng nhớ.

Không chỉ tiết kiệm trong quá trình sử dụng, VF 8 Eco còn tạo lợi thế ngay từ thời điểm xuống tiền. Với ngân sách khoảng 1 tỷ đồng, người dùng hiện thường chỉ đủ để hoàn tất chi phí lăn bánh các mẫu SUV chạy xăng cỡ C. Trong khi đó, VinFast VF 8 Eco mang đến không gian và trang bị của một mẫu SUV cỡ D với chi phí sở hữu thậm chí còn dễ tiếp cận hơn.

Mẫu xe này đang có giá niêm yết 1,019 tỷ đồng. Sau khi áp dụng mức ưu đãi 10% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh của VF 8 Eco hiện đang ở mức 917 triệu đồng. Trường hợp đã từng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast, khách hàng được áp dụng thêm voucher tri ân đặc biệt lên tới 80 triệu đồng.

Với những lợi thế trên, theo nhiều chủ xe, VF 8 Eco là một mẫu “xe thực dụng cao cấp” đúng nghĩa: vẫn đủ sang trọng, rộng rãi và mạnh mẽ cho gia đình, nhưng tối ưu hơn rất nhiều ở chi phí vận hành hàng ngày. Đây chính là những yếu tố giúp mẫu D-SUV này duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường.