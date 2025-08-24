Hà Nội

Cá mập vàng hiếm nhất thế giới lần đầu xuất hiện tại Costa Rica

Giải mã

Cá mập vàng hiếm nhất thế giới lần đầu xuất hiện tại Costa Rica

Con cá mập nurse dài khoảng 1,98 m với sắc vàng hiếm (xanthism) và bạch tạng vừa được bắt ở Costa Rica, gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học.

Một con cá mập nurse dài khoảng 1,98 m đã được bắt ở Costa Rica, được xem là phát hiện lần đầu tiên thuộc loại này. Con cá mập này thể hiện hiện tượng xanthism, một tình trạng sắc tố hiếm khiến da và vảy mang màu vàng hoặc vàng kim.
Đây là lần đầu tiên xanthism được ghi nhận ở loài cá xương sụn tại vùng Caribbean, bao gồm cá mập, cá đuối và cá skate. Ngoài xanthism, cá mập cũng có bạch tạng, điều này giải thích cho đôi mắt trắng nổi bật.
Cá mập nurse thường có màu nâu nhạt đến nâu sẫm, giúp chúng hòa lẫn vào môi trường sống ở rạn san hô và đáy biển.
Nghiên cứu cho rằng việc phát hiện cá mập nurse vàng đặt ra câu hỏi về di truyền và khả năng thích nghi của loài này.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Liên bang Rio Grande kết luận sắc tố bất thường này không ảnh hưởng đến khả năng sống sót của cá.
Xanthism cực kỳ hiếm trong thế giới động vật, đã được ghi nhận ở một số loài cá, chim và bò sát nhưng với số lượng rất hạn chế.
Bạch tạng cũng là hiện tượng hiếm gặp, có thể làm động vật dễ bị kẻ săn mồi phát hiện, giảm khả năng săn mồi và sinh sản.
Việc một cá mập nurse vừa xanthism vừa bạch tạng sống tới tuổi trưởng thành khiến phát hiện này đặc biệt có ý nghĩa khoa học.
Hiện vẫn chưa rõ liệu màu sắc bất thường này có mang lại lợi thế nào hay đây chỉ là trường hợp cá thể may mắn sống sót mặc cho độ dễ thấy tăng lên.
