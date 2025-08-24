Cá mập vàng hiếm nhất thế giới lần đầu xuất hiện tại Costa Rica

Con cá mập nurse dài khoảng 1,98 m với sắc vàng hiếm (xanthism) và bạch tạng vừa được bắt ở Costa Rica, gây ngạc nhiên cho các nhà khoa học.
Trong loạt ảnh mới đăng tải, Trúc Anh diện trang phục vừa năng động nhưng cũng vô cùng nữ tính, khoe vóc dáng tròn trịa một cách tự tin và đầy sức sống.
Các nhà khảo cổ học Anh khai quật được một kho báu gồm 321 đồng bạc nguyên vẹn bọc trong gói chì, cho thấy chủ nhân đã cố gắng bảo vệ chúng khi chôn cất.
Các tỷ phú đã biến những hòn đảo riêng thành khu nghỉ dưỡng xa xỉ, là chốn trú ẩn không ai chạm tới.
Bước sang tháng 7 âm, có 4 con giáp vận đỏ nở rộ, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ, cuộc sống viên mãn, giàu có.
Ca sĩ TiTi nhóm HKT thường xuyên dành lời ngọt ngào cho DJ Nhung Babie. Hiện tại, cặp đôi có một cậu con trai chung.
Vẫn với dòng trạng thái quen thuộc nhắc đến cụm từ "mất ngủ", hot girl Lê Phương Anh chỉ tốn vài chục giây nhưng có đủ sức mạnh để "khuynh đảo" mạng xã hội.
Apple được cho là sẽ lần đầu tiên sản xuất cả bốn mẫu iPhone 17 tại Ấn Độ, động thái gây chú ý vì có thể thay đổi toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.
Mẫu maxi scooter Honda NWT150 2025 mới ra mắt với radar điểm mù bằng radar, đây là chiếc xe máy tay ga đầu tiên trong phân khúc sở hữu trang bị này.
Mới đây, Linh Ngọc Đàm khẳng định hình ảnh và cá tính của mình bằng clip nghệ thuật với tạo hình táo bạo, đầy tính biểu tượng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu có phản ứng linh hoạt, đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và tài vận có thay đổi lớn.
Dinh thự Vua Mèo là sự giao thoa giữa kiến trúc Trung Hoa, Pháp và phong tục Mông, trở thành điểm tham quan ấn tượng giữa cao nguyên đá Đồng Văn.
Đăng ảnh mặt mộc chụp bằng camera thường, diễn viên Kim Oanh nhận được lời khen của nhiều đồng nghiệp: Việt Anh, Anh Đào, Thùy Anh...
Mới đây, DJ Soda lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên” khi tung loạt ảnh bikini khoe body cực cháy bên bờ biển.
Không chỉ đẹp mê hồn, Senetti còn được xem là bùa hộ mệnh phong thủy, giúp cải thiện tâm trạng, mang lại bình yên và tài lộc viên mãn.
Sức nóng từ trend hóa trang thành búp bê khuấy đảo mạng xã hội thời gian qua, Ngân 98 là hot girl bền bỉ biến hình nhất
Vụ chôn cất ếch hàng loạt khiến các chuyên gia bối rối tại địa điểm Thời Kỳ Đồ Sắt gần Cambridge, nước Anh.
Nhiều người đã rơi vào ảo tưởng, đổ vỡ hôn nhân và thậm chí tử vong vì chatbot AI, chuyên gia cảnh báo công nghệ này đang gây hậu quả tàn khốc.
Cầy rái cá (Cynogale lowei), một loài thú ăn thịt nhỏ bé và hiếm gặp ở Đông Nam Á, luôn khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên bởi những đặc điểm độc đáo của mình.
Thất bại của của Lữ đoàn Azov gần Dobropolye, khi tác chiến điện tử của Nga đã vô hiệu hóa đơn vị UAV "những chú chim Magyar" của quân đội Ukraine.
Con gái nuôi của ca sĩ Bằng Kiều nhận nhiều sự chú ý nhờ vẻ đẹp nổi bật, vóc dáng cao ráo cùng phong cách thời trang trưởng thành như người mẫu chuyên nghiệp.