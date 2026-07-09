BVĐK Phương Đông can thiệp thành công cho một nam bệnh nhân Trung Quốc bị nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vừa can thiệp thành công cho một nam bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc hoàn toàn động mạch vành.

Việc kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp và tái thông mạch trong "thời gian vàng" đã giúp bảo tồn tối đa cơ tim, nâng cao cơ hội hồi phục cho người bệnh.

Trái tim suýt ngừng đập vì tắc hoàn toàn "động mạch sinh mệnh"

Nam bệnh nhân (38 tuổi, người Trung Quốc) thấy dấu hiệu đau ngực rồi tự giảm nên không đi thăm khám. Ngày hôm sau, cơn đau tái phát ở vùng sau xương ức, đau tăng dần kèm khó thở, bệnh nhân nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Qua thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước đoạn 1 (Left Anterior Descending 1 - LAD1). Đây là một trong những tình trạng tim mạch nguy hiểm nhất, đòi hỏi phải cấp cứu và tái thông mạch vành ngay lập tức.

Hình ảnh động mạch LAD1 của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn (trái) và sau khi được tái thông thành công (phải)

Theo ThS.BS.CKI Trịnh Quốc Hưng, Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, LAD1 được xem là "động mạch sinh mệnh" của trái tim vì cấp máu cho phần lớn cơ tim thất trái - buồng tim đảm nhiệm chức năng bơm máu đi nuôi toàn cơ thể. Khi LAD1 bị bít tắc toàn bộ, dòng máu nuôi tim gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Mỗi phút trôi qua, các tế bào cơ tim thiếu oxy, hoại tử không thể phục hồi, có thể kéo theo nguy cơ sốc tim, rối loạn nhịp ác tính, suy tim cấp và đột tử.

Chạy đua từng phút tái thông mạch vành, giành lại nhịp sống cho trái tim

Ngay khi xác định tình trạng nguy kịch, Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu. Với sự phối hợp khẩn trương của đội ngũ chuyên gia tim mạch cùng sự hỗ trợ định hướng của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại, ê-kíp nhanh chóng xác định vị trí tắc, thực hiện can thiệp mạch vành qua da và đặt stent tái thông thành công động mạch LAD1, khôi phục dòng máu nuôi tim trong “thời gian vàng", giúp bảo tồn tối đa cơ tim và mang lại cơ hội hồi phục cho người bệnh.

Sau cấp cứu, bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục tốt và hiện đang được theo dõi tại Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế. Trường hợp này cho thấy vai trò quyết định của việc nhận biết sớm các triệu chứng nhồi máu cơ tim và khả năng can thiệp tim mạch kịp thời của cơ sở y tế uy tín.

ThS.BS.CKI Trịnh Quốc Hưng cho biết, trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút chậm trễ đều đồng nghĩa với việc nhiều tế bào cơ tim bị mất đi vĩnh viễn, tổn thương cơ tim có thể lan rộng, nguy cơ biến chứng nặng hoặc tử vong tăng lên rất cao.

Do đó, khi xuất hiện đau thắt ngực kéo dài trên 15 phút, đau lan lên vai, cánh tay trái, cổ, hàm, kèm khó thở, vã mồ hôi hoặc choáng váng, người bệnh cần gọi cấp cứu hoặc đến bệnh viện ngay, tuyệt đối không tự theo dõi hay trì hoãn việc thăm khám. Ngay cả những cơn đau ngực tự giảm hoặc chỉ xuất hiện thoáng qua cũng cần được theo dõi sát sao.

Một ca cấp cứu nhồi máu cơ tim do ThS.BS.CKI Trịnh Quốc Hưng thực hiện

Thành công của ca can thiệp kể trên không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh và khả năng xử trí của đội ngũ y bác sĩ, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin của đông đảo người bệnh, trong đó có nhiều bệnh nhân quốc tế.

Trước đó, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều du khách quốc tế đến du lịch tại Việt Nam kết hợp khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe, xử trí hiệu quả nhiều ca bệnh phức tạp, từ cấp cứu nguy kịch đến điều trị chuyên sâu. Bên cạnh đó, tiện ích nghỉ dưỡng ngay trong khuôn viên bệnh viện cùng dịch vụ chuyên nghiệp cũng góp phần mang đến cho bệnh nhân quốc tế trải nghiệm chăm sóc sức khỏe trọn vẹn.

Khả năng can thiệp tim mạch chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Tại Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, kỹ thuật nong và đặt stent mạch vành được triển khai thường quy, giúp khôi phục lưu thông dòng máu về tim nhanh chóng và an toàn, cải thiện triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Đặc biệt, Phương Đông sử dụng stent phủ thuốc (DES) được nhập khẩu trực tiếp từ Đức, Nhật, Ý, Mỹ, có khả năng giải phóng thuốc tại chỗ, giúp hạn chế tăng sinh nội mạc, từ đó giảm đáng kể nguy cơ tái hẹp và nâng cao hiệu quả điều trị lâu dài.

Hiệu quả điều trị còn được tối ưu hóa nhờ hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cho phép bác sĩ quan sát rõ từng vị trí tổn thương, đánh giá chính xác tình trạng bệnh. Công nghệ hiển thị hình ảnh 3D và phóng đại mạch máu giúp quan sát chi tiết cả lòng mạch và thành mạch, nhờ đó stent được đặt chính xác, mở rộng tối ưu và áp sát thành mạch - yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tái hẹp hoặc tắc mạch cấp sau can thiệp.

Hệ thống DSA hiện đại là một trong những nền tảng công nghệ giúp Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông triển khai hiệu quả các kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu

Không chỉ làm chủ các kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế Phương Đông còn cung cấp giải pháp điều trị toàn diện, từ tầm soát, chẩn đoán sớm, can thiệp, điều trị đến dự phòng tái phát và quản lý lâu dài các bệnh lý tim mạch.

Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, Trung tâm cam kết xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại đạt chuẩn quốc tế, cùng dịch vụ chăm sóc chất lượng cao, mang lại trái tim khỏe mạnh và sự an tâm cho người bệnh.

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