Buffett tri ân Tim Cook, Apple mang về 150 tỷ USD

Warren Buffett gây bất ngờ khi công khai tri ân CEO Tim Cook, khẳng định Apple đã mang về hàng trăm tỷ USD lợi nhuận cho Berkshire Hathaway.

Thiên Trang (TH)
Huyền thoại đầu tư Warren Buffett vừa khiến giới tài chính bất ngờ khi công khai tri ân Tim Cook ngay tại đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi, Buffett yêu cầu Tim Cook đứng dậy nhận tràng pháo tay từ hàng nghìn cổ đông, như một lời khẳng định về thành công vang dội của khoản đầu tư vào Apple.
Theo chia sẻ, khoản đầu tư ban đầu khoảng 35 tỷ USD vào Apple giai đoạn 2016-2018 đã tăng vọt lên khoảng 185 tỷ USD trước thuế, mang lại lợi nhuận khổng lồ hơn 150 tỷ USD.
Buffett thậm chí hài hước thừa nhận ông “không phải làm gì cả”, nhấn mạnh giá trị lớn nhất nằm ở việc đặt niềm tin đúng vào một nhà lãnh đạo xuất sắc.
Khi tiếp quản Apple sau thời Steve Jobs, Tim Cook từng đối mặt với hoài nghi, nhưng đã chứng minh năng lực bằng việc đưa công ty đạt mức vốn hóa hơn 4.000 tỷ USD.
Chiến lược tối ưu chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường toàn cầu và biến iPhone thành “cỗ máy in tiền” đã giúp Apple duy trì vị thế dẫn đầu suốt hơn một thập kỷ.
Dù Berkshire Hathaway đã bán bớt cổ phần trong những năm gần đây, Apple vẫn là khoản đầu tư lớn nhất, đóng góp đáng kể vào tổng lợi nhuận của tập đoàn.
Phát biểu của Buffett không chỉ là lời tri ân cá nhân, mà còn là bài học đắt giá cho giới đầu tư: chọn đúng người lãnh đạo có thể mang lại giá trị vượt xa mọi chiến lược tài chính phức tạp.
