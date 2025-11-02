Hà Nội

Body khét lẹt của nữ hoàng WATERBOMB Kwon Eunbi

Cộng đồng trẻ

Cứ mỗi mùa lễ hội nhạc nước diễn ra, hình ảnh Kwon Eunbi lại càn quét, phủ sóng dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội.

Thiên Anh
Trang phục khoe triệt khoe body bốc lửa, vũ đạo quyến rũ cuốn hút cùng thần thái tự tin đến từng ánh nhìn của Kwon Eunbi khiến fan nóng đến nghẹt thở, không thể rời mắt khỏi từng chuyển động cơ thể của cô trên sân khấu.
Nếu như vòng 1 căng tràn, quyến rũ đến ná thở được xem là "vũ khí tối thượng", "thương hiệu" của Kwon Eunbi, thì vòng eo con nhỏ nhắn phẳng lỳ của nữ ca sĩ càng khiến fan sững sờ hơn, phải "ngả mũ thán phục" trước khả năng duy trì vóc dáng cực đỉnh của cô.
Trang phục biểu diễn khoe trọn hình thể quyến rũ, cuốn hút với bikini, áo xuyên thấu để toát lên sự quyến rũ, hấp dẫn giúp Kwon Eunbi thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Cô được nhiều khán giả ca tụng là “nữ hoàng WATERBOMB”
Cứ mỗi lần đi diễn nhạc nước, Kwon Eunbi lại lên xu hướng. Người đẹp hiện là gương mặt không thể thiếu, năm nào cũng phải mời của ban tổ chức WATERBOMB
Những khoảnh khắc khoe đường cong body hot hòn họt của nữ ca sĩ thu về hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xã hội
Không chỉ sở hữu thần thái ngút trời, vòng 1 khủng, Kwon Eunbi còn có vòng eo thon nhỏ săn chắc đáng ngưỡng mộ
Với body "đỉnh của chóp", cư dân mạng không quá lớn khi gọi cô là "nữ hoàng quyến rũ thế hệ mới của Kpop"
Kwon Eunbi sinh năm 1995, từng là thành viên kiêm kiêm trưởng nhóm IZ*ONE. Năm 2020, IZ*ONE tan rã và Kwon Eunbi phát triển sự nghiệp solo. Tuy nhiên, các hoạt động cá nhân của nữ ca sĩ kém nổi bật, thậm chí chìm nghỉm giữa hàng trăm idol.
Phải đến năm 2023, cái tên Kwon Eunbi mới phủ sóng khắp mạng xã hội và truyền thông sau màn biểu diễn cực kỳ nóng bỏng của cô tại WATERBOMB Seoul.
Tham gia chương trình Strong Heart League của đài SBS, Kwon Eunbi thừa nhận cô đổi đời sau màn trình diễn gợi cảm tại WATERBOMB. Nữ ca sĩ cho biết liên tục nhận được show diễn và có thu nhập khủng.
#Nữ hoàng WATERBOMB #Kwon Eunbi #lễ hội nhạc nước #Ảnh hưởng truyền thông #Hình ảnh mùa lễ hội #Waterbomb

