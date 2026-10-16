Bộ Y tế yêu cầu Shopee ngừng kinh doanh sản phẩm Sausando Slimming capsule

Ngày 16/10/2026, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương; Công ty TNHH Shopee về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Trước đó, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm thực phẩm Sausando Slimming capsule đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử (Shopee), qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5218/2023/ĐKSP ngày 16/06/2023 cho sản phẩm Sausando Slimming capsule của Công ty TNHH Thương mại Junda, địa chỉ: 469 Đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, Phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (nay là: 469 Đường 51, Tổ 12, Khu phố 2, Phường Bình Dương, TPHCM).

Sản phẩm Sausando Slimming capsule chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp phép. Ảnh vfa.gov.vn

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tiếp tục thông báo cho sàn thương mại điện tử, các gian hàng kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee) ngừng kinh doanh sản phẩm nêu trên, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ: các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo gồm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo và chỉ được quảng cáo đúng nội dung, phạm vi đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với sản phẩm Sausando Slimming capsule, cơ quan này yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin quảng cáo, giới thiệu sản phẩm. Sàn thương mại điện tử. Kết quả báo cáo bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 26/10/2026.