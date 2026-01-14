Bộ tem bưu chính đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Bộ tem được thiết kế với ngôn ngữ đồ họa hiện đại, lấy cụm chữ số XIV La Mã kết hợp cùng biểu tượng Búa Liềm làm trung tâm.

Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!”.

Giới thiệu và công bố phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!” ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ Đại hội: từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I năm 1935 đến đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII năm 2021.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026, là sự kiện chính trị trọng đại và dấu mốc quan trọng, kết tinh niềm tin và kỳ vọng lớn lao của toàn dân tộc về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Với tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đột phá, Đại hội mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Khát vọng về một đất nước phồn vinh, hạnh phúc đang thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa Việt Nam vững bước phát triển, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Đây là Đại hội gắn liền với bối cảnh đất nước sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030).

Bộ tem được thiết kế với ngôn ngữ đồ họa hiện đại, lấy cụm chữ số XIV La Mã kết hợp cùng biểu tượng Búa liềm làm trung tâm tạo nên một bố cục vững chắc, tỏa sáng hào quang của lý tưởng và niềm tin. Hình ảnh ngôi sao vươn cao tượng trưng cho sự cất cánh của dân tộc trong kỷ nguyên công nghệ số, khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực then chốt để đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Hình ảnh các tầng lớp nhân dân đồng lòng tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng và ánh mắt dõi theo đầy tin yêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là sự thể hiện sống động về một Việt Nam đoàn kết, đã hội tụ đủ thế và lực, đủ ý chí và quyết tâm để bước vào kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bộ tem gồm 1 mẫu, khuôn khổ 43x32 (mm), giá mặt 4.000 đồng, do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

Tại Lễ phát hành, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực hiện nghi thức ký Bia phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm, ký lưu niệm trên tranh tem.