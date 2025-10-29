Mới đây, các đại lý BMW trên toàn quốc đã áp dụng chương trình ưu đãi lớn dành cho khách mua mẫu xe điện BMW iX3 phiên bản VIN 2023 lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Video: Trên tay SUV điện BMW iX3 chính hãng tại Việt Nam.

Cụ thể, khách mua BMW iX3 vin 2023 đang được chào bán với giá 2,495 tỷ đồng, ưu đãi 1,044 tỷ đồng so với giá niêm yết 3,539 tỷ đồng. Khách hàng còn được tặng kèm bộ sạc tại nhà miễn phí.

BMW iX3 ưu đãi "sốc", giảm tới hơn 1 tỷ đồng tại đại lý

Mức ưu đãi sâu khiến giá của BMW iX3 hiện ngang bằng các mẫu CUV như Ford Mustang Mach-E (2,499 tỷ đồng), Mercedes-Benz EQB (2,309 tỷ đồng) hay Mercedes-Benz GLC 200 (2,299 tỷ đồng).

BMW iX3 được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 7/2023. Xe được phát triển dựa trên nền tảng của bản chạy xăng X3, nên thiết kế tổng thể gần như tương đồng. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở các chi tiết nhận diện đặc trưng của dòng xe điện, như viền logo, viền hốc đèn sương mù và cản sau được sơn màu xanh.

Lưới tản nhiệt hình quả thận quen thuộc nay được làm kín do không còn nhiệm vụ tản nhiệt cho động cơ đốt trong, đồng thời viền xung quanh cũng được tô điểm bằng sắc xanh, nhấn mạnh bản chất thuần điện của iX3. Xe được trang bị đèn pha laser, la-zăng 20 inch phong cách M Sport. Nắp bình xăng ở trụ C (phía ghế phụ) được thay bằng cổng sạc điện kết hợp.

Khoang nội thất của BMW iX3 giữ nguyên bố cục đặc trưng từ dòng X3, với triết lý thiết kế hướng về người lái. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp cùng màn hình trung tâm cùng kích thước tạo nên không gian hiển thị hiện đại và thống nhất. Ghế lái mang phong cách thể thao, có khả năng bơm lưng và điều chỉnh độ ôm, trong khi hàng ghế trước được trang bị tính năng sưởi. Hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon gồm 16 loa mang đến trải nghiệm giải trí sống động.

Cung cấp sức mạnh cho iX3 là mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm.

Cung cấp sức mạnh cho iX3 là mô-tơ điện đặt ở cầu sau, sản sinh công suất 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Bộ pin lithium-ion dung lượng 80 kWh cung cấp năng lượng, cho phép iX3 di chuyển tối đa 460 km mỗi lần sạc đầy. Mẫu SUV điện này có khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 6,8 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h.