Bình nước cổ 3.700 năm tuổi khắc mặt cười bí ẩn gây sốt

Bình đựng nước cổ đại có biểu tượng mặt cười gây thú vị giới khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ ngay cái nhìn đầu tiên.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại thành phố cổ Karkemish, tỉnh Gaziantep, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria, các chuyên gia đến từ Đại học Bologna bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Đại học Bologna.
Đó là một chiếc bình cổ, ước tính có niên đại khoảng 3.700 năm tuổi. Ảnh: @Đại học Bologna.
Tiến sĩ Nicolo Marchetti, trưởng nhóm khai quật của Đại học Bologna cho biết, chiếc bình kỳ lạ này có màu trắng ngà, cổ ngắn, thân rộng và quai nhỏ. Được tìm thấy trong một phòng chôn cất, nó được dùng để đựng một loại đồ uống ngọt giống như nước trái cây. Ảnh: @Đại học Bologna.
Điều đáng nói là trên mặt ngoài chiếc bình có khắc họa biểu tượng khuôn mặt cười kỳ thú. Ảnh: @Đại học Bologna.
Khuôn mặt cười mang tính biểu tượng này có vẻ giống như một nét nguệch ngoạc hiện đại, nhưng việc phát hiện nó trên chiếc bình gốm cổ 3.700 năm tuổi cho thấy, nó có thể có niên đại lâu đời hơn rất nhiều. Ảnh: @Đại học Bologna.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Biểu tượng #mặt cười #chiếc bình cổ #hiện vật #mộ cổ

