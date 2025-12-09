Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh: Còn nhiều việc kết quả chưa đạt như kỳ vọng

Ngày 9/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, đây là kỳ họp có nhiều điểm đặc biệt và hết sức quan trọng. Là kỳ họp thường lệ đầu tiên sau khi tỉnh Bắc Ninh được thành lập và chuyển sang vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ 2021 - 2026, trước khi bước vào một hành trình mới, một giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Một trong 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số

Tại kỳ họp, ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2025 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản hoàn thành, trong đó 11/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn cả năm 2025 ước đạt trên 522 nghìn tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 4 vùng đồng bằng Sông Hồng và là một trong 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số năm 2025; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.852 USD, gấp 1,16 lần bình quân cả nước.

Các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và đại biểu dự kỳ họp.

Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực; sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu ước đạt 182 tỷ USD, tiếp tục là một trong hai địa phương đứng đầu cả nước và chiếm tới 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước; thu hút vốn FDI đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách nhà nước bằng 127,6% dự toán, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2024. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, phát triển đột phá, đặc biệt là hạ tầng giao thông với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, hệ thống giao thông chiến lược (Vành đai 4, Vành đai 5, các tuyến kết nối vùng) được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng khám, chữa bệnh tiếp tục được nâng lên; giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật, luôn đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước; các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện; đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai đồng bộ, toàn diện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao



Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2025. Đồng thời cũng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và các sở, ngành đã tích cực, chủ động bám sát, triển khai thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã chủ động, tích cực phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp.

Ông Thái nhấn mạnh, những kết quả đạt được là rất tích cực, song thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều việc kết quả chưa đạt được như kỳ vọng. Những hạn chế, tồn tại trên từng lĩnh vực đã được chỉ rõ trong các báo cáo trình kỳ họp. Ông Thái đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương nghiêm túc tiếp thu, đi sâu phân tích và kịp thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, tồn tại, hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Rà soát, nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách mới tạo động lực phát triển, cụ thể hoá các chủ trương, định hướng lãnh đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đồng thời, rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế, chính sách không còn phù hợp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, huy động các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành, địa phương. Kịp thời khắc phục những vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền bảo đảm đồng bộ, liên thông.

Tập trung cao thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững mục tiêu tăng trưởng, nâng cao chất lượng nền kinh tế, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 12,5 - 13%; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giá trị gia tăng cao, bền vững; ưu tiên phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, dịch vụ chất lượng cao; đồng thời chú trọng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao.

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, bảo đảm không gian, động lực phát triển lâu dài, bền vững, mang chiều sâu chiến lược với tầm nhìn dài hạn.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo, hiệu quả các nghị quyết chuyên đề quan trọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chú trọng phát triển kinh tế tư nhân nhanh, bền vững, hiệu quả; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, giải pháp quan trọng hàng đầu cho sự phát triển; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế. Nâng tầm văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc văn minh, hiện đại; tạo đột phá trong giáo dục, đào tạo; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội bền vững. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội năm 2026.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thực sự bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch trên tinh thần phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Bắc Ninh trở thành địa phương tiên phong về dữ liệu mở; chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân…