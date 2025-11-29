Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
4 công thức diện đồ mùa đông giúp đôi chân dài miên man

Đời sống

4 công thức diện đồ mùa đông giúp đôi chân dài miên man

Mùa đông không còn là nỗi lo dìm dáng với phái đẹp. 4 công thức phối đồ sau giúp chị em giữ ấm, vừa tôn dáng kéo chân dài miên man dễ áp dụng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa đông thường khiến chị em e ngại trước những lớp áo dày cộp, dễ dìm dáng. Thực tế, chỉ cần khéo léo một chút trong cách phối đồ, bạn hoàn toàn có thể giữ ấm mà vẫn khoe được đôi chân dài miên man. Dưới đây là bốn công thức dễ áp dụng, phù hợp nhiều phong cách và đặc biệt tôn dáng tự nhiên. Ảnh minh họa
Mùa đông thường khiến chị em e ngại trước những lớp áo dày cộp, dễ dìm dáng. Thực tế, chỉ cần khéo léo một chút trong cách phối đồ, bạn hoàn toàn có thể giữ ấm mà vẫn khoe được đôi chân dài miên man. Dưới đây là bốn công thức dễ áp dụng, phù hợp nhiều phong cách và đặc biệt tôn dáng tự nhiên. Ảnh minh họa
Quần ống loe phối giày cao gót là công thức dành cho những ai muốn đôi chân vừa dài vừa thon. Quần ôm từ đùi đến gối, loe nhẹ xuống tạo cảm giác chân thẳng và dài hơn. Ảnh minh họa
Quần ống loe phối giày cao gót là công thức dành cho những ai muốn đôi chân vừa dài vừa thon. Quần ôm từ đùi đến gối, loe nhẹ xuống tạo cảm giác chân thẳng và dài hơn. Ảnh minh họa
Kết hợp áo ôm, cardigan dệt kim hoặc blazer đứng dáng, đi cùng giày cao gót mũi nhọn giấu dưới ống quần, hiệu quả hack dáng gần như tối đa. Lưu ý để ống quần che gần hết phần gót giày nhưng không chạm đất để tránh luộm thuộm. Ảnh minh họa
Kết hợp áo ôm, cardigan dệt kim hoặc blazer đứng dáng, đi cùng giày cao gót mũi nhọn giấu dưới ống quần, hiệu quả hack dáng gần như tối đa. Lưu ý để ống quần che gần hết phần gót giày nhưng không chạm đất để tránh luộm thuộm. Ảnh minh họa
Trang phục dáng ngắn cũng là “chiêu” kéo chân dễ áp dụng. Áo khoác lửng, áo phao croptop, quần short hay chân váy mini giúp thiết lập tỷ lệ cơ thể chuẩn, làm phần thân trên gọn hơn và đôi chân trông dài hơn. Ảnh minh họa
Trang phục dáng ngắn cũng là “chiêu” kéo chân dễ áp dụng. Áo khoác lửng, áo phao croptop, quần short hay chân váy mini giúp thiết lập tỷ lệ cơ thể chuẩn, làm phần thân trên gọn hơn và đôi chân trông dài hơn. Ảnh minh họa
Khi kết hợp áo len ôm với short dạ hoặc chân váy ngắn, khoác áo dáng lửng, outfit vừa ấm vừa thanh thoát, thích hợp đi làm, đi chơi hay hẹn hò. Ảnh minh họa
Khi kết hợp áo len ôm với short dạ hoặc chân váy ngắn, khoác áo dáng lửng, outfit vừa ấm vừa thanh thoát, thích hợp đi làm, đi chơi hay hẹn hò. Ảnh minh họa
Nếu yêu thích sự thoải mái nhưng vẫn muốn tôn chân, quần ống gọn phối boots cao cổ là lựa chọn lý tưởng. Quần skinny, legging dày hoặc quần ống suông ôm vừa chân khi đi cùng boots cao cổ tạo đường liền mạch từ hông đến gót, hiệu quả kéo dài chân rõ rệt. Ảnh minh họa
Nếu yêu thích sự thoải mái nhưng vẫn muốn tôn chân, quần ống gọn phối boots cao cổ là lựa chọn lý tưởng. Quần skinny, legging dày hoặc quần ống suông ôm vừa chân khi đi cùng boots cao cổ tạo đường liền mạch từ hông đến gót, hiệu quả kéo dài chân rõ rệt. Ảnh minh họa
Ưu tiên màu boots đồng bộ với quần, kết hợp áo len cổ lọ, áo dạ dài hoặc áo phao lửng để vừa ấm vừa cá tính.﻿ Ảnh minh họa
Ưu tiên màu boots đồng bộ với quần, kết hợp áo len cổ lọ, áo dạ dài hoặc áo phao lửng để vừa ấm vừa cá tính.﻿ Ảnh minh họa
Chân váy ngắn kết hợp giày màu be là công thức đơn giản nhưng hiệu quả. Chân váy dáng chữ A hay chân váy dạ tweed phối cùng áo len ôm, cardigan mỏng hoặc áo khoác dáng ngắn giúp tạo cảm giác thanh thoát. Ảnh minh họa
Chân váy ngắn kết hợp giày màu be là công thức đơn giản nhưng hiệu quả. Chân váy dáng chữ A hay chân váy dạ tweed phối cùng áo len ôm, cardigan mỏng hoặc áo khoác dáng ngắn giúp tạo cảm giác thanh thoát. Ảnh minh họa
Giày màu be gần tông da giúp đôi chân liền mạch, cao ráo hơn hẳn. Khi trời lạnh, quần tất mỏng vẫn đủ giữ ấm mà không làm nặng nề tổng thể. Ảnh minh họa
Giày màu be gần tông da giúp đôi chân liền mạch, cao ráo hơn hẳn. Khi trời lạnh, quần tất mỏng vẫn đủ giữ ấm mà không làm nặng nề tổng thể. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
#Cách phối đồ mùa đông tôn dáng #Kỹ thuật kéo dài chân #Phối đồ giữ ấm và thời trang #Trang phục mùa đông cho chân dài #Phong cách thời trang mùa đông #Mix đồ công sở mùa đông

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT