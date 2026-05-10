Android vẫn “đỉnh” dù iPhone thống trị, vì sao?

Dù iPhone có tỷ lệ người dùng trung thành kỷ lục, nhiều tín đồ công nghệ vẫn chọn Android nhờ khả năng tùy biến mạnh, tự do hơn và tối ưu hệ sinh thái Google.

Dù iPhone đang ngày càng thống trị thị trường smartphone cao cấp, không ít người dùng công nghệ lâu năm vẫn khẳng định Android mới là nền tảng “đỉnh” nhất nhờ sự linh hoạt và khả năng tùy biến vượt trội mà iOS khó lòng theo kịp.
Theo khảo sát mới nhất từ SellCell với hơn 5.000 người dùng tại Mỹ, có tới 96,4% chủ sở hữu iPhone cho biết họ sẽ tiếp tục gắn bó với Apple trong lần nâng cấp tiếp theo, một con số kỷ lục cho thấy sức hút cực mạnh của hệ sinh thái iOS.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Android cũng ghi nhận tỷ lệ trung thành rất cao với 86,4% người dùng muốn tiếp tục sử dụng nền tảng này, đặc biệt là các tín đồ Samsung và Google Pixel vốn yêu thích trải nghiệm mở và khả năng can thiệp sâu vào hệ thống.
Một trong những lý do lớn nhất khiến nhiều người vẫn trung thành với Android chính là việc các ứng dụng Google như Gmail, Google Maps, Google Docs hay Gemini hoạt động tự nhiên và mạnh mẽ hơn đáng kể so với trên iPhone, đặc biệt ở khả năng tích hợp hệ thống và tùy chỉnh thông báo.
Khác với iOS vốn nổi tiếng với “khu vườn đóng”, Android cho phép người dùng thay đổi launcher, cài ứng dụng mặc định, can thiệp vào thông báo, clipboard hay thậm chí tự động hóa toàn bộ điện thoại bằng các công cụ như Tasker mà iPhone hoàn toàn không thể làm được.
Điểm hấp dẫn khác của Android nằm ở khả năng tương thích đa nền tảng cực tốt, khi người dùng có thể đồng bộ ảnh, dữ liệu và công việc dễ dàng giữa Windows, Android, máy tính bảng hay TV thông qua các dịch vụ như Google Photos mà không bị khóa chặt trong một hệ sinh thái riêng biệt.
Trong khi đó, nhiều người dùng cho rằng Apple Photos hay iCloud vẫn hoạt động thiếu tối ưu trên Windows và gần như “vô dụng” trên Android, khiến việc di chuyển dữ liệu giữa các nền tảng trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với trải nghiệm mở mà Google đang cung cấp.
Dù iPhone vẫn được đánh giá cao ở độ ổn định, hiệu năng và hệ sinh thái đồng bộ, Android tiếp tục giữ sức hút mạnh mẽ với những ai yêu thích sự tự do, cá nhân hóa và muốn khai thác smartphone theo cách linh hoạt nhất thay vì bị giới hạn trong triết lý khép kín của Apple.
Thiên Trang (TH)
